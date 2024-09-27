Главная цель – укрепление поддержки Украины: Порошенко примет участие в конференции безопасности в Швеции

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетит Швецию, где намерен провести встречи с представителями шведского Правительства и принять участие в ежегодной международной конференции безопасности.

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Об этом сообщила прессслужба "Евросолидраности".

Главная цель визита, как отмечается в сообщении, – укрепление всесторонней поддержки Украины со стороны Швеции и ЕС. Порошенко намерен обсудить инициативы по усилению долгосрочной политической, экономической, энергетической и военной устойчивости Украины. Также будет поднят вопрос ускорения обретения членства Украины в ЕС и НАТО.

Во время международной конференции безопасности Порошенко выступит с речью о противодействии агрессии РФ в Украине и укреплении трансатлантического единства и солидарности с Киевом.