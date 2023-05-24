Я уже несколько месяцев говорил и писал, что стратегически Пригожину совершенно не нужна и Украина, и Бахмут. Единственный его реальный интерес - это захват Кремля. Мне из РФ часто отвечали: "Ты с ума сошел? Он никто без этой системы, он не может быть против нее, он таран, он инструмент, он не может ничего такого хотеть, что ему скажут - то и делает".

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А сегодня, после нового интервью Пригожина: "Надо же, весь его интерес в Москве! Надо же, к Украине у него враждебности нет!"Конечно нет! Украина все сильнее расшатывает и качает режим Путина. А когда он рассыпется, вот тогда и наступит шанс повара. Вот тогда и может сбыться его мечта. Тогда и только тогда ему по-настоящему понадобятся его головорезы, причем на на Донбассе, а в Москве.Сейчас же он хочет разгрома РФ, причем как можно более быстрого и сокрушительного - такого, чтобы режим Путина снесло к черту.

Мирное соглашение его не устроит, так как дало бы режиму шанс усидеть. В этом смысле интересы Пригожина можно использовать, имхо.