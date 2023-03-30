Глава СБУ обсудил с Бринк ключевые вызовы для Украины: США помогут Украине одержать победу в войне

Глава СБУ Василий Малюк в четверг, 30 марта, провел в Киеве переговоры с послом Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк. Чиновники говорили об усилиях Киева и Вашингтона в борьбе с российской агрессией.

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Об этом сообщили на официальном канале СБУ в Telegram. Как отмечается, среди основных тем разговора были вопросы безопасности, с которыми Украина столкнулась во время полномасштабного вторжения России, а также взаимодействие американских и украинских спецслужб в борьбе с агрессией Кремля.

Как отметил Малюк, сейчас приоритетами для СБУ является контрразведывательная деятельность и выполнение оперативно-боевых задач на фронте.

"Все наши усилия направлены на победу Украины в войне", – подчеркнул он.

Бринк со своей стороны сказала, что ее цель помочь украинскому государству одержать победу в войне с Россией и строить независимое и безопасное будущее.

Она заверила, что Вашингтон будет стоять бок о бок с Украиной в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

"Мы готовы оказать все необходимое содействие и наш опыт, чтобы улучшить ваши способности для эффективной защиты вашей страны", – отметила посол.

Также Малюк отметил, что СБУ сейчас строит современную модель государственной безопасности, учитывая опыт войны. Для этого служба использует "риско-ориентированные подходы, усиление аналитической работы, стратегического менеджмента и прогнозирования".

В частности, в ведомстве была создана рабочая группа по внедрению стандартов НАТО и достижение целей партнерства, в настоящее время происходят необходимые законодательные изменения. Например, в украинском парламенте был принят проект закона о противодействии терроризму. Этот документ усиливает возможности СБУ для отражения российской агрессии и приближает украинское законодательство к стандартам НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Россия атакует Украину не только на поле боя, но и на другом фронте – в киберпространстве. Перед годовщиной полномасштабного вторжения агрессора количество хакерских атак, нацеленных на нашу страну, увеличилось в шесть раз.

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