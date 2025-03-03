Глава Пентагона поручил свернуть наступательные кибероперации против России: в NYT объяснили, что стоит за решением

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет якобы распорядился прекратить наступательные кибероперации против страны-агрессора России. Очевидно, что такие действия являются составной частью попыток команды президента Дональда Трампа наладить диалог с Кремлем.

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Об этом сообщило издание The New York Times. Размышляя о плане Пентагона, издание ссылается на анонимных собеседников, один из которых является действующим и двое – бывшими чиновниками.

По словам источников, Хегсет распорядился прекратить американские наступательные кибердействия против РФ, чтобы Вашингтон мог начать договариваться с Москвой о прекращении российско-украинской войны.

Распоряжение якобы поступило еще до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась скандалом.

Конкретные объемы и продолжительность распоряжения главы Пентагона не ясны. NYT пишет, что в целом сохранение доступа к российским сетям с целью получения информации – это то, что в любом случае важно Штатам для понимания намерений диктатора Путина в контексте вероятных переговоров.

По словам собеседников из числа чиновников, отказ от наступательных киберопераций против РФ для Вашингтона является "рисковой авантюрой". Ведь, объясняют они, пока неизвестно, прекратит ли Россия свои гибридные операции против США и европейских государств, которым Штаты тоже оказывали существенную поддержку в противодействии кибервмешательству.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время новая американская администрация продолжила тенденцию санкционного давления на Россию. Первой компанией, в отношении которой ввели ограничительные меры при каденции Дональда Трампа, стал российский хостер, предоставлявший инфраструктуру для кибератак.

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