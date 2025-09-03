Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая, – Гегсет

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить силы для сдерживания России и Китая. Об этом заявил министр обороны Пит Гегсет, уточнив, что Вашингтон не стремится к прямому конфликту.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Fox News, Гегсет пояснил, что последний военный парад в Пекине, где присутствовали лидеры Китая, России и Северной Кореи, стал сигналом слабости предыдущей администрации США. По его словам, новая команда в Вашингтоне имеет другие подходы и другие приоритеты.

Глава Пентагона подчеркнул, что главная задача Минобороны сейчас – восстановить "дух воина" и модернизировать американские вооруженные силы."Мы не стремимся к конфликту, но именно готовность позволяет его избегать", – отметил Гегсет. Он также добавил, что усиление армии должно защищать безопасность американцев и предупреждать потенциальные угрозы.

Фокус на безопасность

Министр обороны подчеркнул, что США пытаются строить политику сдерживания, а не провокаций. По его словам, месседж к Пекину и Москве прост: сильная армия снижает вероятность войны. Вместе с этим он вспомнил о "прекрасных отношениях" Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином и добавил, что Белому дому важно сохранять пространство для сотрудничества.

Что предшествовало

3 сентября Китай на военном параде представил свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, которая может использовать ядерную боеголовку. Ее обозначение – DF-61.

На площади Тяньаньмэнь в Пекине были продемонстрированы и другие новейшие образцы военной техники, включая лазерное оружие и подводные дроны. О том, как прошел парад Си Цзиньпиня, читайте в нашем материале по ссылке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит крупнейшие чистки военного руководства со времен Мао Цзэдуна. Речь идет о том, что китайский лидер уже отстранил почти пятую часть генералов Национально-освободительной армии Китая, которых лично назначил, чего не было уже несколько десятилетий.

