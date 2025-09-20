В Пентагоне требуют, чтобы журналисты публиковали только согласованную информацию – Politico

Журналисты смогут попасть в здание Пентагона только после согласия на ограничения по публикации определенной информации. Это самые жесткие ограничения для медиа со стороны Министерства обороны США за последние годы.

Об этом сообщает Politico, отмечая, что новые правила вступят в действие уже в течение нескольких недель. В ведомстве заявили, что любая информация, даже не обозначенная как секретная, должна быть согласована с уполномоченным лицом перед публикацией.

Контроль над публикациями и наказание за "нарушение"

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что нарушение новых условий может привести к аннулированию пропусков. Журналисты должны подписать документ, согласно которому обязуются не разглашать несанкционированную информацию — даже если она формально не является секретной.

Мотивация: "риски для нацбезопасности"

В Министерстве обороны объяснили эти действия "угрозами национальной безопасности" из-за утечек данных. Критики отмечают, что это дает Пентагону практически полный контроль над освещением его деятельности в СМИ.

Постепенное ограничение доступа к Пентагону

Новые ограничения вводятся на фоне постепенного уменьшения доступа журналистов к зданию Пентагона еще со времен администрации Трампа. Ситуация обострилась после случаев внутренних утечек и скандалов в социальных сетях.

Жесткая позиция министра обороны

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что журналисты должны "соблюдать правила или идти домой", подчеркивая, что Пентагоном "руководит народ, а не пресса". В мае ведомство уже усилило контроль, ограничив передвижение журналистов лишь несколькими зонами здания.

Реакция СМИ и пресс-ассоциации

Пентагонская пресс-ассоциация сейчас пересматривает новую директиву. Ранее мейнстримные издания, среди которых Politico, CNN и New York Times, уже потеряли свои рабочие места в здании в пользу консервативных медиа.

