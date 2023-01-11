Глава Минобороны Испании: Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи

Швейцария накладывает вето на отправку в Украину определенных видов военной помощи. Речь идет о поставках, которые требуют одобрения страны-производителя для возможности реэкспорта.

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Об этом на съезде испанских послов в Мадриде 10 января заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает Europa Press. Чиновница отметила, что ее ведомство обратится в посольство, чтобы получить от Швейцарии необходимые разрешения.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет [Швейцарии], но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам в настоящее время не дает", – сказала Роблес.

Она подчеркнула, что Испания будет продолжать помогать Украине в "законной защите от несправедливого, незаконного и жестокого вторжения России".

Кроме того, МО страны настаивает на необходимости дальнейшего увеличения расходов на собственную оборону. "Ракета может долететь до Мадрида из Москвы", – сказала Роблес.

Министр обороны добавила, что Испания начала помогать Украине с начала полномасштабного вторжения. В этом контексте она назвала прием украинских беженцев, лечение раненых украинцев в Испании (новые раненые прибудут в мадридский госпиталь 14 января) и продолжающуюся подготовку воинов ВСУ (вскоре еще 200 украинцев приедут для тренировок в Севилье и Толедо).

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в СМИ заявили, что Соединенные Штаты и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

– В октябре-2022 правительство Швейцарии сообщило о том, что не поддержало предложение президента Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов.

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