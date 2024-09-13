Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Киев. Видео

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 13 сентября, прибыл в Киев с официальным визитом.

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О своем приезде в Украину Ландсбергис сообщил на своей официальной странице в соцсети X. Он также обнародовал видео теплой встречи с украинскими коллегами с ж/д вокзала Киева.

"Я вернулся в Киев, потому что для этого и нужны друзья", – написал министр.

Напомним, 11 сентября Украина и Литва заключили меморандум о сотрудничестве в сфере обороны во время Форума оборонной промышленности в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Литва анонсировала передачу 10 млн евро на закупку ракет-дронов "Паляница". Во время "Рамштайна" украинская сторона презентовала производственные возможности ОПК Украины и попросила партнеров закупать большее вооружение именно у украинских производителей.

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