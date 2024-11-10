Глава МИД Франции: Трамп слишком мудр, чтобы покинуть Украину на произвол судьбы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уверен, что избранный президент США Дональд Трамп не пойдет на поводу у кремлевского диктатора Владимира Путина. Глава французского дипломатического ведомства уверен, что новый глава Белого дома не покинет Украину на произвол судьбы.

Видео дня

Барро подчеркнул, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев. Об этом глава МИД Франции рассказал в интервью Le Parisien.

Министр отметил, что Трамп не согласится на то, чтобы временно оккупированные территории Украины остались под контролем страны-агрессора России. По его словам, условия РФ не могут быть приняты США, так как это станет прецедентов с серьезными последствиями в Европе и других регионах мира.

"Он слишком мудр, чтобы согласиться на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", - сказал Барро.

Напомним, бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить Киеву возможности вернуть территории, оккупированные Россией. Приоритетом Штатов является "прекращение убийств".

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!