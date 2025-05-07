Глава МИД Эстонии об атаке РФ по Киеву: это ответ Путина на предложенное Украиной перемирие

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на удар России по Киеву в ночь на 7 мая. Он отметил, что такая циничная атака является ответом диктатора РФ Владимира Путина на предложенное Украиной перемирие.

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Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х. Маргус Цахкна отметил, что россияне, которые гордятся победой над нацизмом в прошлом, сейчас являются настоящими военными преступниками.

"Украина предлагает прекращение огня на 30 дней или дольше. Это ответ Путина. Опять же, я не вижу ни одного разумного объяснения, почему кто-то должен стоять рядом с ним на Красной площади, чтобы почтить 80-ю годовщину победы над нацизмом. Это не освободители, это военные преступники", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 мая оккупационная армия РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на удары россиян по Украине в ночь на 7 мая и призвал усилить ПВО и оказывать более жесткое давление на Москву.

"Только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира", – подчеркнул гарант.

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