Глава МИД Британии прибыл с визитом во Львов и посадил дерево в 'знаковом' месте. Видео

В пятницу, 3 мая, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом во Львов. Там он вместе с мэром Андреем Садовым высадили дерево в центре города.

Об этом Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале. Робинию они высадили рядом с деревом еще одного близкого друга Украины, профессора Снайдера.

"Утро может начинаться не только с кофе. Теперь у господина министра есть свое собственное дерево во Львове, а значит уважительная причина, чтобы еще не раз вернуться в Украину с хорошими новостями", — написал Садовый.

Он также отметил, что заявления Кэмерона о возможности использования британского оружия по территории России "придают уверенности".

Отметим, что накануне Дэвид Кэмерон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию на фронте и международную поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон дал понять, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России. Он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько нужно".

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