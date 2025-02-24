Только Украина будет решать, когда начинать мирные переговоры, – президент Евросовета
Президент Европейского Совета Антониу Кошта подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять, когда наступят условия для начала мирных переговоров. Он подчеркнул, что эта война не только об Украине, но и о европейской безопасности.
Об этом он сказал на встрече Владимира Зеленского и зарубежных гостей с представителями СМИ. Кошта отметил, что Европа приветствует усилия президента США Дональда Трампа в том, чтобы оказать давление на кремлевского диктатора Владимира Путина и Россию с началом переговоров.
"Я надеюсь, что эти двусторонние переговоры откроют двери для настоящих мирных переговоров. Но только Украина может решить, когда для этого уже наступили условия", – подчеркнул президент Евросовета.
Президент Евросовета отметил, что Европа должна быть представлена на предстоящих переговорах и активно участвовать в процессе. Речь идет не только о странах Европейского Союза, но и о других государствах, таких как Норвегия, Великобритания и Исландия, которые поддерживали Украину и обеспокоены вопросами европейской безопасности.
"Считаю, что если мы будем иметь общего представителя, который бы представлял не только ЕС, но и другие европейские страны, нашу общую европейскую позицию, мы это обсудим в течение следующего заседания Евросовета, которое назначено на 6 марта. Сегодня я пригласил лидеров стран к участию, это специальное заседание будет назначено к обсуждению собственно как нам повысить наши возможности, как усилить украинские возможности, а также как мы можем подготовиться", – проинформировал Кошта.
Напомним, президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о проведении специального заседания Евросовета 6 марта. Главными темами встречи станут дальнейшая поддержка Украины и укрепление обороноспособности Европы.
В понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.
Канада продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер-министр Джастин Трюдо в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ объявил о новом пакете военной и финансовой помощи.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!