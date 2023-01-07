Глава Европарламента выступила за передачу Украине танков Leopard

Президент Европейского парламента Роберта Метсола выступила за поставку Украине танков Leopard. Она также приветствовала передачу украинской армии БМП Marder.

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Как сообщает Tagesschau, Метсола призвала продолжать военную поддержку Украины. По ее словам, власти России хотят, чтобы Европа смотрела на украинское государство под другим углом, но этого нельзя допустить.

Важно, чтобы Европа и далее поддерживала украинцев политически, в гуманитарной и военной сферах, подчеркнула политик.

Также, по словам президента Европарламента, важно укрепление Европой собственных оборонных сил и превращение ее в "настоящий оборонный союз".

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного польского дипломата, написала, что Польша рассматривает возможность передачи Украине немецких танков Leopard.

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу заявил, что Варшава не может самостоятельно предоставить Leopard – ей необходима поддержка более широкой коалиции. Сейчас идут переговоры с участием президента Польши Анджея Дуды, направленные на построение такой коалиции.

5 января официально стало известно, что США поставят Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также ФРГ предоставит еще одну батарею Patriot.

Кроме того, Франция анонсировала передачу Киеву нескольких десятков бронемашин AMX-10 RC, известных как "легкие танки". "Леопарды" гораздо лучше бронированы и защищены от бронебойных пуль, чем машины, предложенные Францией, Германией и США.