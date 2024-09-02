Политики ФРГ не способны определиться, кто сегодня представляет большую угрозу: российский империализм или собственные избиратели. Будете удивлены, но немецкий электорат нагоняет гораздо больше ужаса на команду Шольца, чем кремлевский собрат Ангелы Меркель.

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Пригадуєте, як уряд ФРН заклав у бундес-скарбницю наступного року удвічі менше коштів на допомогу Україні, ніж цьогоріч. Пояснювалося відсутністю коштів. Та насправді це недолуга спроба команди Шольца уникнути поразки на федеральних виборах наступного року.

На недавніх місцевих виборах у німецьких Тюрингії та Саксонії щедрий врожай голосів зібрали партії, які налаштовані проти допомоги Україні. Йдеться про ультраправу проросійську "Альтернативу для Німеччини" та ліву, навіть — ультраліву, якщо чесно — "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW). Зокрема, вони на пару набрали понад 60% голосів у Тюрингії та майже половину у Саксонії. У Тюрингії, наприклад, без "ультрас" сформувати коаліцію не вдасться.

Це перша перемога ультраправих на місцевих виборах у Німеччині з часів правління нацистів. Аналогія не випадкова, ось лише один красномовний епізод: голова регіонального відділення "Альтернативи" у Тюрингії Бйорн Хьокке використовував заборонене нацистське гасло, доки не отримав штраф. Чимало джерел стверджують, що партія фінансується кремлем. АдН називають расистами, екстремістами та іншими поганими словами, якими можна описати типового російського "Z-патріота".

Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" вимагає припинити військову підтримку Києва та перейти до переговорів з кремлівським фюрером, а також накручує свій трейдинг на темі мігрантів. Іншими словами, це Сара — такий собі Дональд Трамп, тільки у німецькій спідниці.

"Наша країна не може і не повинна до цього звикати. АдН завдає шкоди Німеччині. Вона послаблює економіку, розділяє суспільство і руйнує репутацію країни", - заявив Шольц.

Успіх крайніх популістів частково пояснюється тим, що всіх незадоволених вони пригортають під своїм крилом, граючи на споріднених почуттях: як євроскептики, вони обіцяють обнести країну частоколом, відмовитися від євро як валюти, відправити всіх мігрантів на Марс… або принаймні в арабську глибинку, і тоді пиво стане хмільнішим, сосиски - смачнішими, а повітря — чистішим. Фактично, популісти не занурюються в проблеми, а обіцяють їх вирішити за допомогою політичної магії. І "бонусом" — мир і дружба з найвеличнішим диктатором сучасності.

ФРН — це ще одна країна, де повзучий путінізм роз'їдає свідомість значній частині нації. І це навіть не Білорусь і не постсоціалістична Угорщина.

Такі настрої серед бюргерного електорату — у підсумку — змушують правлячий бомонд перевзуватися "по новій моді" і бути критичнішими у питаннях міграції, і ще обережнішими у підтримці України і т.д. Виявляється, упродовж останніх двох років ми спостерігали гіпер-сміливу версію Шольца, а тепер все буде в режимі обережного Slow motion.