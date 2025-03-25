Германия просит Европарламент лишить иммунитета пророссийского депутата: что он натворил

В Европейском парламенте (ЕП) в ближайшие дни состоится голосование по запросу юридического комитета о снятии неприкосновенности с депутата с ультраправой группы "Европа суверенных наций" Петра Бистрона. Иммунитета его могут лишить из-за фотомонтажа с гитлеровским поздравлением – его политик распространил после отстранения от должности украинского посла Андрея Мельника.

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Об этом сообщает Deutsche Welle. Бистрон является членом правопопулистской партии Альтернатива для Германии (AfD).

Этому предшествовала серия слушаний юридического комитета ЕП с участием Бистрона, по результатам которых было проголосовано за лишение его иммунитета. Теперь этот вопрос будет вынесен на тайное голосование в Европарламенте на следующей пленарной сессии, которая состоится с 31 марта по 3 апреля.

Официальный запрос о снятии иммунитета с Петра Бистрона от Германии был получен 27 августа 2024 года. Его направило Федеральное министерство юстиции ФРГ по просьбе главного прокурора Мюнхена в связи с уголовным разбирательством в окружном суде Мюнхена.

"Европарламент просят лишить Бистрона неприкосновенности в контексте обвинений, выдвинутых против него в соответствии со статьями Уголовного кодекса ФРГ об использовании символики неконституционных и террористических организаций", – говорится в сообщении.

Речь идет о случае, когда посол Украины в Германии Андрей Мельник был отстранен от должности. Реагируя на это, 12 июля 2022 года Петр Бистрон опубликовал в соцсетях фотомонтаж, на котором были изображены высокопоставленные немецкие чиновники, в частности Ангела Меркель и Олаф Шольц, якобы поднимающие руку в гитлеровском поздравлении, с подписью "Прощай, Мельник! Немецкие политики машут на прощание".

Поскольку на тот момент Бистрон был депутатом Бундестага, запрос о снятии иммунитета был адресован парламенту Германии и удовлетворен 7 сентября 2023 года. Однако расследование было приостановлено, когда Бистрон был избран в Европарламент.

"Юридический комитет не нашел доказательств политического преследования и решил, что поскольку Петр Бистрон не был евродепутатом на момент совершения вероятного преступления, а вероятное преступление и последующий запрос о снятии иммунитета не связаны ни с мнением, ни с голосованием Бистрона при выполнении своих обязанностей евродепутата, иммунитет с него следует снять", – говорится в статье.

Также следует отметить, что Бистрон, по данным СМИ, в конце 2022 года тайно ездил в Беларусь. Как говорится в расследовании центра Correctiv и литовского телеканала LRT, политик пересек границу со стороны Литвы и скрыл этот факт в своем отчете о заграничной командировке.

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