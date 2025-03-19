Однополые игрушки и свингерские вечеринки: в Эстонии пророссийский депутат нечаянно озвучил свои пикантные хобби. Видео

В Эстонии депутат от пророссийской Центристской партии Александр Чаплыгин опозорился в парламенте, требуя закрыть прибалтийскую сеть новостных интернет-изданий Delfi. Выступая против свободы слова, он не желая того озвучил свои пикантные предпочтения.

Видео дня

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал изысканно поставил на место прокремлевского политика. Видео из зала парламента опубликовал общественный деятель, народный депутат восьмого созыва Борислав Береза на своей странице в Facebook.

Добиваясь закрытия Delfi по примеру России, Чаплыгин обратился к премьеру Михалу с, как ему казалось, остроумным вопросом.

"У меня вопрос относительно Delfi. Ну, вот, мы открываем и читаем: реклама sex-игрушек, реклама свингер-клубов, подробные истории о порно-съемках в Эстонии, интервью с порноактерами. Как вы считаете, должно ли государство финансировать такой контент?", – заявил Чаплыгин.

"Я не знаю, какую рекламу вы видите. Но обычно Google или другие поисковики предлагают рекламу на основе содержимого сайтов, которые вы лично посещаете. Я конешно не знаю, касается ли это вас, но…", – спокойно ответил Кристен Михал.

Отметим, что в России заблокировали сайты портала Delfi из-за того, что они сообщали правду о полномасштабной войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Эстонии считают, что Россия навсегда останется угрозой для Европы. Поэтому Украина не только защищает себя, но способствует безопасности всего европейского региона. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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