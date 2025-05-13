"Комментировать не будем": в правительстве Германии резко изменили позицию по передаче Украине ракет Taurus

В правительстве Германии заявили, что больше не будут комментировать вопрос о возможной передаче украинской армии дальнобойных ракет Taurus. Берлин продолжит поддерживать Украину оружием, включая оружие большой дальности, но не будет уточнять, какие системы оружия будут поставлены или в какой момент.

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Об этом сказал представитель Министерства обороны Германии, слова которого в понедельник, 12 мая, процитировало издание Euractiv. По его словам, правительство не будет публично обсуждать, будет ли передавать крылатые ракеты в Украину.

Представитель немецкого оборонного ведомства также отметил, что стране не стоило привлекать чрезмерного внимания к теме дальнобойных ракет, а их поставки были значительно переоценены в публичной дискуссии.

Он считает, что правительство должно было "сохранять сдержанность в отношении Taurus".

Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца Штефан Корнелиус подтвердил, что такой же позиции придерживается и сам глава правительства.

"Корнелиус заявил, что "нет смысла" раскрывать подробности об украинском вооружении России, повторив комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, сторонника сохранения "стратегической двусмысленности" в отношении военной поддержки, во время совместной пресс-конференции с Мерцем", – пишет издание.

Как известно, ракеты Taurus имеют дальность более 500 километров и способны поражать стратегические цели, такие как мосты и командные пункты в глубоком тылу противника. Бывший канцлер Олаф Шольц был против передачи Taurus Украине из-за страха "эскалации" со стороны Москвы.

В то же время новый канцлер Фридрих Мерц заявлял о готовности передать ракеты украинской армии. После того, как он пришел к власти, немецкое правительство объявило о готовности рассмотреть этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из предвыборных обещаний Мерца была передача Украине Taurus. Однако на брифинге в Киеве 10 мая канцер ФРГ заявил, что этот вопрос будет согласовываться с другими партнерами в рамках "Коалиции желающих", причем совместно с США.

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