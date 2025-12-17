Где найти 100 млрд грн для ВСУ? В 'Евросолидарности' показали расчеты

Фракция "Европейская Солидарность" инициировала изменения в Государственный бюджет на 2026 год, законопроект 14311 также подписали представители других фракций. Сопредседатель фракции Ирина Геращенко в соцсетях объяснила, как можно перераспределить в пользу ВСУ 100 млрд грн.

Видео дня

"Позорно, когда 3 года военным ни на гривну не поднимают выплаты, а при этом на кэшбек, дороги, стратегические коммуникации и другое выделяются миллиарды", – отметила депутат.

По ее словам, законопроект 14311 предлагает уменьшить расходы на центральные органы исполнительной власти:

2323 млн – на Минюст и Государственную уголовно-исполнительную службу;

1820 млн грн – на Офис Генерального прокурора;

1218 млн – на Государственное бюро расследований;

772 млн грн – на Верховную Раду Украины;

452 млн – на Счетную палату;

343 млн грн – на Кабинет Министров Украины;

232 млн грн – на Государственное управление делами;

100 млн грн – на Антимонопольный комитет.

Кроме того, в "Евросолидарности" предлагают направить на ВСУ средства из таких статей расходов:

13,7 млрд – инвестиционные проекты Минразвития;

10 млрд – скрининг здоровья;

6 млрд – на строительство дорог;

5,5 млрд – телемарафон и стратегические коммуникации;

4,8 млрд – электронное управление и программы информатизации;

4,3 млрд – приобретение вагонов;

2 млрд – Фонд регионального развития;

1,9 млрд – Фонд декарбонизации;

1 млрд – спецдоплаты чиновникам.

Зато народные депутаты требуют увеличить на 100 млрд гривен расходы на денежное обеспечение военных, направив 39 млрд гривен из Резерва средств для сектора безопасности и обороны, а также увеличить с 10% до 20% долю "военного" НДФЛ, которое передается напрямую на военные части.

"Средства из бюджетного финансирования индустриальных парков, инвестнянь и кэшбек направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники. 6 млрд гривен направляются на содержание автомобильных дорог общего пользования, которые имеют стратегическое значение для повышения обороноспособности и безопасности государства, перечень которых будет определяться Министерством обороны Украины", – пишет Ирина Геращенко.