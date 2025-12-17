УкраїнськаУКР
русскийРУС

Где найти 100 млрд грн для ВСУ? В "Евросолидарности" показали расчеты

Мария Шевчук
Новости политики
1 минута
1,1 т.
Где найти 100 млрд грн для ВСУ? В 'Евросолидарности' показали расчеты

Фракция "Европейская Солидарность" инициировала изменения в Государственный бюджет на 2026 год, законопроект 14311 также подписали представители других фракций. Сопредседатель фракции Ирина Геращенко в соцсетях объяснила, как можно перераспределить в пользу ВСУ 100 млрд грн.

Видео дня

"Позорно, когда 3 года военным ни на гривну не поднимают выплаты, а при этом на кэшбек, дороги, стратегические коммуникации и другое выделяются миллиарды", – отметила депутат.

По ее словам, законопроект 14311 предлагает уменьшить расходы на центральные органы исполнительной власти:

  • 2323 млн – на Минюст и Государственную уголовно-исполнительную службу;
  • 1820 млн грн – на Офис Генерального прокурора;
  • 1218 млн – на Государственное бюро расследований;
  • 772 млн грн – на Верховную Раду Украины;
  • 452 млн – на Счетную палату;
  • 343 млн грн – на Кабинет Министров Украины;
  • 232 млн грн – на Государственное управление делами;
  • 100 млн грн – на Антимонопольный комитет.

Кроме того, в "Евросолидарности" предлагают направить на ВСУ средства из таких статей расходов:

  • 13,7 млрд – инвестиционные проекты Минразвития;
  • 10 млрд – скрининг здоровья;
  • 6 млрд – на строительство дорог;
  • 5,5 млрд – телемарафон и стратегические коммуникации;
  • 4,8 млрд – электронное управление и программы информатизации;
  • 4,3 млрд – приобретение вагонов;
  • 2 млрд – Фонд регионального развития;
  • 1,9 млрд – Фонд декарбонизации;
  • 1 млрд – спецдоплаты чиновникам.

Зато народные депутаты требуют увеличить на 100 млрд гривен расходы на денежное обеспечение военных, направив 39 млрд гривен из Резерва средств для сектора безопасности и обороны, а также увеличить с 10% до 20% долю "военного" НДФЛ, которое передается напрямую на военные части.

"Средства из бюджетного финансирования индустриальных парков, инвестнянь и кэшбек направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники. 6 млрд гривен направляются на содержание автомобильных дорог общего пользования, которые имеют стратегическое значение для повышения обороноспособности и безопасности государства, перечень которых будет определяться Министерством обороны Украины", – пишет Ирина Геращенко.