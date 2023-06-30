ГБР будет просить арест нардепа Алексеева, но с альтернативой залога в 10 млн грн: подробности дела

Сторона обвинения будет просить поместить под стражу задержанного по подозрению в коррупции народного депутата от "ЕС" Сергея Алексеева. Правоохранители собрали доказательства того, что политик за 50 тысяч долларов обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции. При этом суд сможет арестовать парламентария с залогом – в ГБР просят установить его в размере 10 миллионов гривен.

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Об этом на брифинге в пятницу, 30 июня, сообщил исполняющий обязанности замдиректора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко. Его цитирует "РБК-Украина".

"К этому делу будет приковано внимание как журналистского сообщества, так и общества. Следователи, прокуроры, оперативные сотрудники действовали в рамках уголовного дела. Доказательства достаточно весомы, чтобы обратиться в суд с ходатайством к избранию меры пресечения с избранием залога в 10 млн гривен", – заявил Удовиченко.

Он отметил, что это только начальный этап разоблачения народного депутата, расследование продолжается.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Антон Войтенко сообщил, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в Лычаковский районный суд Львова для рассмотрения.

Напомним, о задержании Алексеева стало известно утром 30 июня. Операцию провели сотрудники СБУ и ГБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Правоохранители сообщили, что один из действующих народных депутатов Украины требовал деньги с гражданина европейской страны. За 50 тысяч долларов он "гарантировал" иностранцу использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении статуса беженца.

Подозреваемого поймали с поличным во время получения второго "транша" в размере 30 тысяч долларов.

Подозрение, предварительно, касается ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). За содеянное преступнику грозит 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно с должности уволили скандально известного военкома Одесской области Евгения Борисова, у которого журналисты нашли роскошную недвижимость в Испании. Расследование его возможного участия в коррупционных схемах продолжается.

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– По данным СМИ, во время полномасштабной войны мать Борисова стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью несколько миллионов евро, а жена – офиса за границей.

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