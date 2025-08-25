Гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, но США будут помогать, – Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно будущих гарантий безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий. По его словам, преимущественно это будет дело Европы, хотя Штаты и будут в определенной степени привлечены к этому процессу.

Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, передает "Укринформ". Он считает, что обеспечение безопасности Украины является прямой обязанностью стран Европы.

"Европа собирается дать им значительные гарантии безопасности, и они (европейцы. – Ред.) должны это сделать, потому что они прямо там. Но мы будем вовлечены с точки зрения резерва. Мы будем им помогать. И я думаю, если мы достигнем соглашения – я думаю, что достигнем, – то проблем почти не будет", – заявил Трамп.

Американский президент в очередной раз подчеркнул, что российско-украинская война должна быть прекращена, потому что он не хочет видеть, как людей убивают.

"На прошлой неделе погиб 7221 солдат в войне между Украиной и Россией. И это не наши солдаты, но это живые души, которые оставляют свои дома, родители провожают их с гордостью... А через неделю им сносит голову от удара дрона – нового вида военных действий", – сказал он, не уточнив, что потери РФ намного превышают украинские.

Что еще сказал Трамп

Трамп также похвастался тем, что Штаты больше не тратят деньги на Украину. Теперь Америка продает свое вооружение странам НАТО и зарабатывает на этом.

Президент США заверил, что он "не хочет зарабатывать на Украине", а стремится к завершению войны, которую против нашего государства развязала Россия.

Какими должны быть гарантии безопасности

Как сообщал OBOZ.UA, Украине не нужны гарантии безопасности, которые якобы может предоставить государство-агрессор Россия. Она постоянно нарушала свои обещания, поэтому нам нужны гарантии, которые будут действительно защищать от РФ.

Об этом 24 августа заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, какое на самом деле отношение россиян к договоренностям.

"Согласно, например, одному из документов по гарантиям безопасности для Украины, а именно Будапештскому меморандуму, Россия была одним из гарантов именно этой безопасности. В то же время она сама и нарушила свои гарантии, свои обещания", – сказал президент Украины.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, сопоставимых с членством в НАТО. В противном случае Запад не имеет права требовать от Киева идти на уступки ради завершения войны.

Однако будущее мирное соглашение между РФ и Украиной не должно стать "диктаторским миром", добавил министр.

