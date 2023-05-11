Наступает время решающих действий. Это время ответственных, точных и единственно правильных ходов. Война переходит в свою главную фазу.

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После того, как кремль заботливо проведали дроны, а ровно через сутки Украина сбила мордорский якобы сверхзвуковой аналоГОВНЕтный "кинжал", — россия просто тихо утёрлась. В очередной раз стало совершенно очевидно, что все "красные линии" от путина и тем более от медведева — это чистейший блеф, на который нет смысла обращать внимание.

Осмелела, наконец, и Цивилизация: мы в самое ближайшее время должны получить не только боеприпасы и средства ПВО, но и долгожданные дальнобойные ракеты, а также ещё более долгожданные самолёты-истребители, причём и те, и другие — хоть и "не те", но не хуже.

Единственное уцелевшее стандартное ограничение — не использовать дальнобойное за пределами Украины, но ни на Крым, ни на Донбасс это ограничение, разумеется, не распространятся, так что пока всё нормально, а дальше посмотрим.

В этой связи существенно возрастает вероятность успеха украинского контрнаступления, а поэтому для своевременного получения единого и целостного "синтетического-синкретического-эмерджентного" совместного эффекта срочно и резко актуализируется задача одновременно добиться и тектонических внутрироссийских сдвигов, в том числе путём ликвидации путина, — с соответствующим "смысловым стимулированием" тамошних местных элит.

"Царский двор" кремля очень желательно уведомить, что Украине нужна "всего лишь" полная и безоговорочная капитуляция с выходом на границы 1991-го года, репарациями-контрибуциями, наказанием военных преступников и непротивлением вступлению нашей страны в НАТО и ЕС. Ничего личного! Невиновным или даже виновным, но особо отличившимся в депутинизации — жизнь, свобода, снятие санкций. Хуже, чем с Германией после её поражения во Второй мировой, — не поступим. Демократия и законность — под присмотром Цивилизации. Свободные выборы — после денуклеизации. Всё это надо бы объявить заранее, стимулируя разложение.

С землёй — не сравняем, башни — останутся. Непричастных в Гаагу не повезут: она — не резиновая.