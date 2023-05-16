Иначе кремль получит время на перевооружение.

Видео дня

Политический философ и писатель Фрэнсис Фукуяма в статье для American Purpose впервые сформулировал сценарий гарантий безопасности для Украины: Альянсу следует немедленно браться за его реализацию.

Далее текст на языке оригинала.

Трішки історії: Фукуяма ще далекого 1992 року передбачив політичну мутацію демократа-алкоголіка Єльцина у неврівноваженого самодура Путіна. Він тоді написав книгу з апокаліптичною назвою "Кінець історії й остання людина". Книга про лібералізм, але нинішня європейська криза там прописана відмінно.

Він натякнув, як ситий Захід втратить опірність перед російською [енергетичною] експансією. Сучасна ліберальна демократія заколисує країни, змушує концентруватися на споживанні й стає фіналом еволюції людського суспільства.

У ліберальних демократій замість бійцівських мʼязів – долари, вони воліють домовлятися, а не воювати. І в цьому їх ключова слабкість перед тоталітарними державами. У недемократичних країн агресія, страх та конфлікти часто є головним експортним товаром, і саме тоталітарні економіки стають джерелом нових воєн.

Фукуяма дає підказку: врегулювання майбутнього досягається лише сильними гарантіями безпеки для України. Неможливо досягти стабільного перемир'я між Україною і Росією без українського членства в НАТО. Мінімальний поріг для вступу в Альянс – звільнення двох південних областей України – Херсонської та Запорізької, що межують з узбережжям Чорного моря. Цей регіон має вирішальне значення для переговорної позиції України з трьох причин.

– По-перше, важко уявити, як Україна зможе залишатися економічно життєздатною без відновлення доступу до своїх портів на Азовському морі.

– По-друге, у цих регіонах все залишається багато проукраїнськи налаштованих людей.

– По-третє, якщо Україна звільнить решту Херсонської області, це відріже Кримський півострів від постачання.

Фукуяма відкидає будь-яку офіційну мирну угоду, за якою Росія погодиться на членство України в НАТО, а Україна поступиться законним суверенітетом над Донбасом чи Кримом.

Будь-яке короткочасне припинення вогню дасть змогу Росії переозброїтися і відновитися. Вступ до НАТО – єдиний сценарій, який може покласти край війні в найближчий рік. Він повністю залежить від успіху вельми очікуваного українського контрнаступу. Якщо наприкінці літа лінія фронту буде близька до тієї, де вона перебуває зараз, підтримка України з боку Заходу почне слабшати все швидше, і ймовірність міцного перемир'я зменшиться.

"Нам необхідно почати конкретно думати про умови, за яких НАТО прийме Україну, і активно готуватися до такого результату. Ці роздуми необхідно почати вже зараз, оскільки Захід все ще дуже далекий від консенсусу з цього питання", – пише Фукуяма.

Текст Фукуями дає нам підстави для двох хороших висновків: ситий ліберальний Захід уже починає розуміти, що членство України в Альянсі – це не тільки й не стільки допомога нам, скільки окреслювання нових контурів безпеки на континенті. По-друге, світ уже готується до обговорення цих контурів...

Підписуйтеся на "Орестократію".