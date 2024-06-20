Рукопожатие Украины и мордора невозможно. Но вполне возможна последовательность трёх рукопожатий: Украина — Франция, Франция — КНР, КНР — мордор.

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При этом переговоры Украины с рф состоятся в виде переговоров Франции с Китаем. Более удачного и быстрого варианта даже нельзя представить. Ибо отношения в каждой из трёх обозначенных выше пар не просто хорошие, а тёплые. Это и есть путь к миру, если такой путь вообще существует.

Другие комбинации стран, наверно, возможны тоже, но ни одна из них не будет настолько эффективной. Так что не стоит на лишние варианты или очередные саммиты, где каждый слышит только себя, тратить время.

Если у Франции и КНР получится реально поспособствовать заключению мира в Украине и продвинуть процесс окончательного урегулирования, Франция станет безусловным лидером Европы, а доказывать биполярность мира будут уже не китайцы, а Соединённые Штаты.