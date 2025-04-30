Франция обвинила Россию в систематических кибератаках и попытках манипулировать избирателями: о чем идет речь

Российская военная разведка неоднократно осуществляла кибератаки на французские структуры и ресурсы на протяжении последних лет. Именно ГРУ стоит за взломом электронной почты предвыборной команды Эммануэля Макрона в 2017 году.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X. По его словам, ГРУ активно использует хакерскую группу APT28, которая уже с 2021 года атаковала по меньшей мере десять французских организаций.

"Российская служба военной разведки (ГРУ) уже несколько лет применяет против Франции кибернаступательный метод под названием APT28. С 2021 года его целью было около десяти французских организаций", – написал он.

По словам Барро, в киберпространстве Франция наблюдает, блокирует и борется со своими противниками.

В видео, опубликованном вместе с заявлением, говорится, что APT28 — это одна из самых известных российских кибергрупп, против физических и юридических лиц, связанных с ней, США и ЕС ввели санкции. Именно она стояла за попыткой повлиять на ход французских выборов 2017 года и манипулирование общественным мнением из-за массового похищения и распространения внутренних документов штаба Макрона.

Хотя эта утечка не имела реального влияния на избирательный процесс, специалисты считают подобные манипуляции частью масштабной кампании кибершпионажа. По данным французского Национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI), за последние четыре года Россия атаковала государственные структуры, министерства и местные органы власти, предприятия оборонного и финансового секторов, предприятия аэрокосмического сектора, научно-исследовательские учреждения и аналитические центры.

Целью таких операций, по мнению экспертов, является сбор стратегически важной информации не только во Франции, но и в Европе, Украине и Северной Америке.

Как сообщал OBOZ.UA, более 200 французских СМИ подали в суд на американскую корпорацию Meta за ее "незаконные практики" в интернет-рекламе. Компанию, которой принадлежат Facebook и Instagram, обвинили в распространении "таргетированной рекламы, основанной на массовом и незаконном сборе персональных данных пользователей".

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