Франция и Британия стремятся быстро разработать с Украиной мирный план: он будет представлен США – Reuters

Франция, Великобритания и Украина планируют завершить разработку европейского мирного плана за несколько дней, чтобы представить его США. Таким образом стороны стремятся наладить отношения между Вашингтоном и Киевом перед возможными переговорами сторон.

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Париж и Лондон убеждены, что Соединенные Штаты Америки будут нужны для будущих гарантий безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели уже несколько телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после их спора в Овальном кабинете 28 февраля.

По словам дипломатов, нарушение американо-украинских отношений добавило "новой остроты" усилиям двух европейских ядерных государств по объединению идей для мирного плана, который изначально предусматривал бы короткое перемирие, но позже – более широкие гарантии безопасности.

"Мы планируем составить этот план за несколько дней, а не недель", – сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Другой дипломат отметил, что идея Франции и Британии заключалась в том, чтобы создать "более здоровый" диалог между Вашингтоном и Киевом, а также донести до США, что Россия является агрессором.

Reuters пишет, что если бы такие условия образовались, это могло бы открыть двери для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и Трампом, хотя на этом этапе неясно, будет ли это при участии Зеленского или только британского и французского лидеров.

Детали этого европейского мирного плана не разглашаются, и один из дипломатов заявил, что военные руководители Франции и Британии намерены завершить его военные пункты в течение следующей недели.

Еще несколько дней назад министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард уточнил, что между Лондоном и Парижем нет соглашения о предложении о перемирии в Украине. Однако "в частном порядке" продолжаются обсуждения разных вариантов для достижения крепкого и продолжительного мира.

Впоследствии премьер Кир Стармер заявил, что намерен вместе с Францией и Украиной разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны. Глава британского правительства подчеркнул, что к этому процессу могут присоединяться другие страны.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц обсудили место и дату переговоров. Однако официальные лица пока не разглашают конкретные детали.

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