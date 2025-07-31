'Франция будет требовать исключений': Макрон впервые прокомментировал тарифное соглашение с США

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил недовольство тарифным соглашением Евросоюза и США. Он заявил, что его страна продолжит занимать твердую позицию в дальнейших переговорах с Вашингтоном, чтобы выторговать себе новые исключения.

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Об этом Макрон сказал во время заседания Комитета министров 30 июля. Его цитирует издание Le Monde.

По словам Эмманюэля Макрона, США "недостаточно боятся" Европы. Поэтому Евросоюз не смог должным образом использовать силу своего единого рынка для достижения более выгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами.

"Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Нас недостаточно боятся", – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что "Франция всегда занимала твердую и требовательную позицию и будет продолжать делать это" на дальнейших переговорах с администрацией Трампа.

"Это не конец истории, и мы на этом не остановимся", – сказал президент Франции.

По словам Макрона, ЕС может получить "новые исключения" во время обсуждений, которые состоятся для детальной формализации соглашения. Он призвал к "неустанной работе по восстановлению баланса торговли".

Лидер Франции согласился со своими европейскими коллегами, что переговоры между ЕС и США были проведены в сложных условиях, а главное преимущество торгового соглашения в том, что оно предложило краткосрочную прозрачность и предсказуемость.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС и США подписали торговое соглашение, которое предусматривает снижение пошлин в большинстве стратегических отраслей. Так, ЕС и США договорились о единой тарифной ставке 15% на большинство товаров и о нулевом тарифе на стратегические товары.

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