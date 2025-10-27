Форма помощи Украине может измениться: в Чехии сказали, чего ждать от нового правительства

После парламентских выборов в Чехии будет сформировано новое правительство. Оно продолжит программы поддержки Украины, но форма помощи нашему государству может несколько измениться.

Видео дня

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал представитель правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный. Он отметил, что все политические силы, которые прошли в парламент, понимают важность поддержки Украины для чешской экономики.

"Посмотрим, как новое правительство договорится. Но я чувствую, что все политические силы, которые прошли в парламент, понимают важность этой деятельности для чешской экономики, и поэтому в определенной форме ее точно продолжат... Я не пессимист и считаю, что деятельность по поддержке Украины обязательно будет иметь продолжение... Возможно, это уже не будет непосредственно должность "правительственного уполномоченного", но координационная роль должна остаться", – отметил Копечный.

Он добавил, что все понимают, что должность уполномоченного имела "добавленную стоимость".

Представитель чешского правительства предположил, что, возможно, со стороны новой власти будет даже большая финансовая поддержка, например, через Национальный банк развития, который уже реализует первые масштабные проекты в Украине и получил 200 миллионов евро от Европейской комиссии.

Копечный отметил, что в Европе только 4-5 стран имеют подобных специальных уполномоченных на таком уровне, которые осуществляли бы координацию между министерствами. Он напомнил, что Чехия, в частности, играла ключевую координационную функцию в инициативе по боеприпасам, к которой уже присоединились 15 государств.

Копечный работал 10 лет в Министерстве обороны Чехии, а последние три с лишним года – в аппарате правительства и Министерстве иностранных дел, где координировал деятельность всех чешских министерств в отношениях с Украиной – по поставкам оружия, гражданскому, реконструкционному и политическому сотрудничеству, в частности по вступлению Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, претендент на кресло премьер-министра Чехии миллиардер Андрей Бабиш заявил, что намерен прекратить выделение из бюджета страны денег Украине на приобретение оружия. Он отметил, что Прага и так помогает Киеву через Европейский Союз, внося в его бюджет 60 миллиардов крон.

В то же время он не видит проблемы в экспорте оружия, произведенного фирмами чешского ОПК.

После этого президент Владимир Зеленский поздравил Андрея Бабиша с победой партии ANO на парламентских выборах в Чехии. Он отметил, что Украина ценит стратегическое партнерство между странами и надеется на продолжение поддержки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!