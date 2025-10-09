Зеленский поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии: тот отметил храбрость украинцев в борьбе против РФ

Президент Владимир Зеленский поздравил Андрея Бабиша с победой партии ANO на парламентских выборах в Чехии. Он отметил, что Украина ценит стратегическое партнерство между странами и надеется на продолжение поддержки.

Видео дня

Глава государства в своем Telegram-канале также проинформировал о сегодняшнем разговоре с лидером пророссийской партии ANO Андреем Бабишем, которая победила на парламентских выборах в Чехии. Он поздравил его с победой и пожелал успеха.

"Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", – напомнил Зеленский.

О чем говорили Зеленский и Бабиш

Президент также рассказал чешскому политику о дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии. Зеленский и Бабиш договорились обсудить дальнейшее сотрудничество между странами во время личной встречи в ближайшее время.

"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", – заявил Зеленский.

Что известно о позиции Бабиша

Ранее миллиардер Андрей Бабиш, который также претендует на кресло премьер-министра Чехии, заявил, что намерен прекратить выделение из бюджета страны денег Украине на приобретение оружия. Он отметил, что Прага и так помогает Киеву через Европейский Союз, внося в его бюджет 60 миллиардов крон.

"Не будем давать Украине на оружие ни одной кроны. Мы для Чехии денег не имеем. Думаю, мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать через ЕС", – сказал Бабиш, добавив, что не видит проблемы в экспорте оружия, произведенного фирмами чешского ОПК.

Также миллиардер уже заявил, что Украина якобы "не готова" к вступлению в ЕС, так как в стране идет война. Он также отметил, что поставками снарядов Украине должно заниматься НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября в Чехии прошли парламентские выборы. На них победила пророссийская партия ANO и ее лидер – бывший премьер страны Андрей Бабиш. После подсчета 100% бюллетеней партия Бабиша набрала 34,51% голосов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!