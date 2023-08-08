'Евросолидарность' предложила ВР перезагрузить комитет по свободе слова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления 9584, предусматривающий возврат в полном объеме компетенции и полномочий парламентскому комитету по свободе слова.

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Авторами законопроекта выступили сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

"Даже во времена темников Медведчука и цензуры Януковича парламентский комитет свободы слова возглавляли яркие представители меньшинства, которые вместе с вице-спикерами от оппозиции жестко и громко выступали против политической цензуры, защищая право журналистов на профессию", – написала Геращенко на своем Telegram-канале, комментируя регистрацию законопроекту.

Она напомнила, что в начале созыва в ВР ликвидировали комитет по делам ветеранов, хотели ликвидировать комитет евроинтеграции, объединив его с комитетом иностранных дел и ограничили функционал комитета свободы слова.

"Это о приоритетах власти", – написала нардепка.

Она отметила, что в "ЕС" выступают категорически против уничтожения свободы слова и настаивают на перезагрузке комитета, защищающего свободу медиа и журналистов, ключевые принципы демократического европейского общества.

"Зарегистрировали с Артуром Герасимовым проект постановления #9584 о расширении компетенции и полномочий Комитета по свободе слова, как это всегда было в украинском парламенте, до прихода "слуг", – написала Геращенко.

Она добавила, что Украина определила свой конституционный курс – членство в ЕС и НАТО, поэтому "украинскому парламенту нужен зубастый, компетентный, профессиональный, европейский комитет свободы слова".