Порошенко требует от власти немедленно назначить главой БЭБ законно избранного на конкурсе Александра Цивинского

Петр Порошенко заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Александра Цивинского – победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством. Пятый президент подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.

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Об этом Порошенко сказал во время брифинга 9 июля.

"Кабинет министров, нарушив закон, нарушив наши международные обязательства и как государства, и как правительства, которое это обещало международным партнерам, не выполнил четкое требование законодательства и отказался назначать руководителем БЭБ победителя открытого и прозрачного конкурса с участием иностранных экспертов, который победил – детектива НАБУ Александра Цивинского. Причина только одна: вместо независимого органа, который сможет расследовать преступления в сфере экономики, пытаются создать очередной ручной карательный орган для расправы со страной, с демократией, с оппозицией, с бизнесом. Для нас это абсолютно неприемлемо. И особый цинизм этого, что это они делают прямо накануне Ukraine Recovery Conference, конференции по восстановлению Украины, которая в эти дни стартует в Риме", – напомнил Порошенко.

"Мы официально требуем от правительства немедленно созвать заседание и утвердить кандидатуру Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности. Хотя как оппозиционная фракция мы это делаем очень нечасто, мы выражаем ему полное доверие, полную поддержку, присоединяемся к позициям поддержки, которые высказаны нашими партнерами, и требуем остановить нарушение закона. Если господин Александр Цивинский примет решение в суде оспаривать отказ в назначении, который с нарушением закона приняло украинское правительство, мы готовы предоставить ему полную поддержку – юридическую, политическую, информационную, международную", – сказал лидер "Евросолидарности".

Он также отметил, что представители фракции зарегистрируют проект постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цивинского руководителем БЭБ.

"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный ущерб Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", – отметил Петр Порошенко.