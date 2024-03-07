Заявление Макрона о западных войсках в Украине начало 'жить'. К нему будут все чаще обращаться. Интервью с Огрызко

Информационное поле вокруг Украины после начала полномасштабного вторжения всегда переполнено. Не исключением стала и прошедшая неделя, когда прозвучало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, которая без преувеличения всколыхнула мир и заставила по-другому смотреть на войну в Украине.

Наряду с этим 2 марта, в рамках "второго раунда челночной дипломатии" спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал "миротворческое" турне в Россию, Украину и страны Европейского Союза. Китай, а параллельно с ним и Турция, снова активно заговорили о переговорах между Украиной и Россией.

Своими мнениями по этим и другим актуальным для Украины и мира вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился один из опытнейших дипломатов Украины, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

О "мирных инициативах" московских друзей

Несколько недель назад синхронно начали писать о переговорах американские и европейские издания, но дальше разговоров на уровне экспертов ничего так и не произошло. Теперь уровень поднимается несколько выше. Уже официальные представители государств говорят то же самое. Ну, правда, не в Европе или США, а в тех странах, которые смотрят на Москву с определенным личным интересом. Это Китай, Турция, Венгрия и Словакия и т.п. Для меня это свидетельство только одного – источник инициирования этих вещей одно и то же – Москва.

Кремль пробует разные способы, каким образом можно простимулировать этот процесс. Потому что понимает, времени у него на то, чтобы достигать своих заявленных целей становится все меньше и меньше. К тому же ситуация в экономике России и на поле боя далеко не та, которая может гарантировать большой успех. Следовательно, нужно срочно искать дипломатический способ зафиксировать то, что уже увлечено, как свою собственность. Вот отсюда начинаются предложения. Одни, другие, третьи, четвертые и так далее.

Но результат этих мирных шагов будет снова такой же. Ведь согласится ли Россия на том, на чем настаивает Украина и наши союзники – вернуться на границы 91 года и заплатить репарации? Безусловно, нет. Согласятся ли они на то, чтобы выдать военных преступников? Также нет. Ну и так далее по списку. Согласимся ли мы на то, чтобы остановиться на этом пределе? Так же нет.

Тогда о чем переговоры? Мне особенно смешно, когда кто-то говорит, мы готовы предложить площадку. И что толку от той площадки, если говорить не о чем. Так что это просто очередной способ России запустить этот процесс, но он вряд ли сработает, ведь по состоянию на данный момент нет предмета для переговоров.

О заявлении Макрона о возможном появлении западных войск в Украине

Заявление Макрона, на мой взгляд, чрезвычайно важно и полезно, потому что свидетельствует о том, что в Европе есть уже думающие политики о том, что произойдет, если вдруг американцы с Трампом или без него изменят свои подходы к обеспечению европейской и мировой безопасности. Поэтому уже сегодня нужно думать о том, что делать при таких обстоятельствах.

Так вот, Европа и думает, что нужно формировать свою собственную политику безопасности, а без победы над Россией она будет фикцией. Кроме того, Европа будет сильна только с независимой Украиной, которая восстановит свой суверенитет над оккупированными территориями, которая будет членом Европейского Союза по меньшей мере, а скорее всего и НАТО. Вот такая логика, мне кажется, просматривается в том, что сказал Макрон.

Да, он потом начал говорить, что это сейчас не рассматривается, а будет когда-нибудь. Если тема появляется, то она начинает жить. Сначала из того, что, возможно, не все даже представляют себе о чем это, как это и для чего, но проходит определенное время, с ней привыкают, она становится темой для дальнейших разговоров и переговоров. И к ней будут все чаще возвращаться.

О возможных разногласиях внутри ЕС

Я не думаю, что мы можем говорить о каких-то слишком больших проблемах внутри Европейского Союза, потому что было бы наивно думать, что в ЕС, который состоит из почти трех десятков стран, все выстроятся и поддержат то или иное предложение. Никогда этого не было и не будет, и слава Богу. То, что у каждой страны есть свои взгляды, это очевидно и объективно, и здесь мы вряд ли что-то можем изменить.

В то же время, действительно, у наших европейских друзей, скажем так, подходы к противодействию России несколько отличаются. Немецкий подход, как нам не досадно это констатировать, труслив. Именно так нужно и говорит. Канцлер Германии Олаф Шольц, к сожалению, не тот политик, который способен принимать принципиальные решения.

Давайте говорить об этом истинно и откровенно. Сегодня Шольц боится обвинений в том, что, мол, если приедут немецкие солдаты или офицеры, которые будут помогать в наведении дальнобойных ракет, скажем, на какие-то объекты на территории России, то это будет означать, что Германия является частью военных действий против РФ .

Так можно тогда вообще дойти до того, что если ты поставляешь вооружение в Украину, значит, ты тоже делаешь это для того, чтобы этим оружием в том числе уничтожались военные объекты на территорию России. Это вопрос их психологии, которая до сих пор нейтральна.

В то же время, например, в Британии или Франции таких узелков в сознании нет. Там ясно и ясно видят, что происходит и понимают, что здесь нужно думать не о какой-то чистоте юридического характера, а о помощи стране, ведущей свою абсолютно справедливую борьбу за выживание. Так что здесь вопрос именно в этом.

На определенных политиков, среди которых все тот же Шольц, оказывает влияние определенный ядерный шантаж россиян. Этим фактором продолжают пользоваться Путин и Медведев, усиливая психологическое давление на европейских политиков.

И это срабатывает к большому сожалению. Европейским партнерам нужно четко объяснить, что они не должны превращаться в "испуганных пингвинов", потому что иначе с их безопасностью будет беда

Об американской помощи

Из того, что заявляет спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, становится понятно, что вопрос и не в границе, и не в деньгах, и не в бюджете, а в нежелании трампистов этот пакет выделять в принципе.

Потому что Дональд Трамп стремится использовать этот фактор против действующего президента Джо Байдена в своей внутриполитической борьбе. И снова и снова мы возвращаемся к тому, что Украина стала заложницей межпартийной борьбы в США. Но, к сожалению, это реальные факты, хотя мы ожидали, что решение проблемы помощи состоится еще в средние января.

К сожалению, у нас нет других инструментов, иначе как просить наших западных партнеров влиять на Джонсона и республиканцев. Хотя на сегодняшний день уже более 30 глав парламентов и политических руководителей стран мира к нему обратились с просьбой согласовать пакет помощи для Украины, но ничего существенного пока так и не произошло.

Сейчас этот вопрос в лучшем случае уже переходит в середину марта. Потому мы должны просто набраться терпения и дождаться развязки. Я считаю, что помощь, безусловно, будет, но в уменьшенном варианте и гораздо позже.

О проблеме блокирования польско-украинской границы

По моему мнению, политические руководители обеих стран прекрасно понимают абсурдность этой ситуации. Думаю, что все-таки контакты продолжаются, но здесь я бы большую вину возложил на польскую сторону. Потому что на самом деле речь идет не о каких-то принципиальных вещах, а о банальных деньгах. Польской стороне следовало бы понять, что нанося нам огромный экономический ущерб, они помогают врагам.

Поляки утверждают, что украинский экспорт загнал их в угол, на самом деле ложью. Потому что, и это уже всем доказано, из украинского экспорта сельскохозяйственной продукции, который идет через Польшу, оседает в стране лишь 5%, что не является критическим.

Пока, к сожалению, успокоение ситуации не происходит. Они считают свой потенциальный ущерб, кстати, терпят их так же от блокировки, потому что польский экспорт в Украину страдает и безусловно будет падать. Так что это тоже еще отразится на их экономике.

Не красит наших соседей тот факт, что Польша до последнего дня, включая сегодня, активно покупает российскую и белорусскую продукцию. И это в то время, когда Россия ведет войну против нас.

Есть надежда, что те деньги, которые сейчас пообещал Европейский Союз в отношении Польши, на какой-то период снизят уровень напряжения и польские фермеры получат дотации до конца марта. Не случайно польский премьер Туск предложил дату встречи украинскому президенту в конце марта. Вот тогда, я думаю, все вопросы, которые сейчас так горячи, постепенно начнут охлаждаться.