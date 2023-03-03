'Европейская Солидарность' требует уже в марте увеличить выплаты защитникам – заявление фракции

Фракция "Европейская Солидарность" требует уже в марте увеличить выплаты украинским защитникам. Проблема выплат военным остается острой и актуальной. В "Евросолидарности" заявили, что это вопрос элементарной справедливости.

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Соответствующее заявление "Европейская солидарность" обнародовало на своем сайте.

"Решение властей уменьшить финансирование воинов вызвало шок своей абсурдностью. Особенно на фоне последних новостей о коррупционных закупках в армии, схемах дорожного строительства, миллиардах на телемарафон "единые новости" и злоупотреблении игорного бизнеса, от которых украинский бюджет теряет миллиарды гривен ежемесячно.

Цинично экономить на людях, защищающих страну.

Фракция "Европейская Солидарность" последовательно выступает за отказ от всех второстепенных статей расходов и перераспределение средств на увеличение финансирования ВСУ. Мы подали ряд законопроектов по направлению в поддержку армии десятков миллиардов гривен из статей, которые не столь важны в условиях полномасштабной агрессии.

При рассмотрении изменений в Государственный бюджет ни одна поправка по поддержке ВСУ, к сожалению, не была поддержана. Председатель ВР Руслан Стефанчук пообещал создать рабочую группу для совместного поиска решения о выплатах военным.

Поэтому настаиваем на безотлагательном созыве этой группы, чтобы общий проект изменений в бюджет был наработан до ближайшего пленарного заседания ВР. Чтобы уже в марте парламент принял решение об увеличении выплат защитникам. Делегируем наших депутатов Нину Южанину и Андрея Парубия в рабочую группу и призываем все остальные фракции предоставить своих представителей. В ближайшие дни – это важнейшая задача для парламента.

В некоторых областных советах "Слуги" при поддержке в том числе и останков ОПЗЖ блокируют принятие заявлений с требованием возобновить выплаты в предыдущем виде, но мы не позволим руководству парламента забыть об обещании, которое оно дало не нам, а, по сути, военнослужащим" - отметили в "ЕС".