'Европе нужна сильная армия': Зеленский объяснил, идут ли разговоры о создании нового военного альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея создания Вооруженных сил Европы принадлежит Украине и уже обсуждалась с партнерами. По его словам, речь идет не о замене или разрушении НАТО, а об усилении безопасности европейского континента.

Украина готова стать одним из ключевых участников и фундаментальных элементов такой инициативы. Об этом он заявил, отвечая на вопросы СМИ во вторник, 20 января.

Зеленский пояснил, что создание Вооруженных сил Европы не означает конкуренцию с США или Альянсом. По его словам, Европа как отдельный континент нуждается в собственной сильной армии, которая будет функционировать параллельно с НАТО, а не вместо него.

"Это была наша идея и наши предложения. Я только что отвечал на это. Иметь Вооруженные силы Европы – это не значит, что надо конкурировать с Америкой, нет, просто Европа – отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или надо НАТО. Ни в коем случае. Это отдельно – Вооруженные силы Европы", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина могла бы сделать весомый вклад в формирование такой структуры, в частности благодаря уникальному боевому опыту. Он отметил, что потенциальная численность Вооруженных сил Европы, по его мнению, должна составлять не менее 3 миллионов человек.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность технологического обмена между странами. Украина, по его словам, уже делится с партнерами технологиями, проверенными в условиях войны, в частности системами перехвата и практическим опытом применения вооружения. В то же время партнеры предоставляют Украине разведданные и другие критически важные ресурсы.

Президент также обратил внимание, что боевой опыт Украины позволил некоторым странам переосмыслить эффективность собственного вооружения. По его словам, в процессе войны иностранные производители смогли усовершенствовать технику благодаря украинским инженерам и реальным условиям применения оружия.

"Честно, без нашего опыта во время войны некоторые страны даже не знали бы реально, как их оружие работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря нашим всем процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем. Поэтому это не только армия, это и обмен технологиями. Это не только склад, извините, в Украине по оружию, а это склады по всей Европе. Это правильная безопасностная дифференциация и технологий, и складов, и оружия, и ПВО, и много всего", – пояснил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

