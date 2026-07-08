Европарламент встал на защиту демократии в Украине и призвал власти прекратить политическое давление на оппозицию, – Порошенко

В резолюции Европарламента украинские власти призываются прекратить политически мотивированные санкции в отношении лидера оппозиции, соблюдать принципы верховенства права и предостерегаются от отката в антикоррупционных реформах.

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Об этом написал Петр Порошенко в соцсетях.

"Сегодня Европарламент абсолютным большинством голосов поддержал Украину в войне против России и встал на защиту демократии в Украине, в том числе в отношении незаконных персональных санкций против лидера оппозиции. Эта резолюция четко определяет: справедливый мир возможен только на условиях уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Никаких компромиссов в отношении нашего права на самооборону, никакого права вето для России на членство Украины в Европейском Союзе и НАТО", — отметил он.

"Особенно важно, что Европейский парламент подтвердил: будущее Украины — в Европейском союзе. Это, бесспорно, ориентир для украинской власти", — подчеркнул Порошенко.

"Европарламент подчеркивает, что любые ограничения прав и свобод, введенные в чрезвычайных условиях, не должны носить постоянный характер. Они должны регулярно пересматриваться и, там, где это возможно, постепенно ослабляться в соответствии с развитием ситуации. Согласно резолюции, выборы в Украине должны состояться только после отмены военного положения и при условии строгого соблюдения международных стандартов", — отметил он.

"Не менее важно, что резолюция содержит четкие требования в отношении внутренней политики Украины. Европарламент подчеркивает необходимость безусловного соблюдения принципов верховенства права, политического плюрализма, уважения к оппозиции и недопущения использования правоохранительных органов в качестве инструментов политического давления", – отметил он.

"Европейские депутаты прямо требуют от украинских властей воздержаться от политически мотивированных преследований оппозиции, персональных санкций против лидера оппозиции и представителей гражданского общества. На это стоит обратить особое внимание украинских властей, в частности, предостеречь их от попыток давления на суд", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Отдельно Европарламент вновь выражает свою озабоченность в связи с ограничениями на зарубежные поездки народных депутатов Украины и вновь рекомендует отменить ограничения на поездки депутатов, связанные с выполнением мандата и политической деятельностью", — отметил он.

"Европарламент отреагировал на интервью директора ГБР Сухачева. Резолюция также требует немедленного реформирования и перезагрузки ГБР, СБУ и других правоохранительных органов в соответствии с европейскими стандартами независимости, подотчетности и верховенства права. Резолюция требует ограничить возможности для политического или административного влияния на конкретные дела", – отметил Порошенко.

"Резолюция предупреждает, что любой откат в антикоррупционных реформах серьезно подорвет доверие общества и европейский интеграционный путь Украины. Европарламент настаивает на том, что украинские власти должны гарантировать институциональную и оперативную независимость НАБУ и САП. Это означает, что эти органы должны быть защищены от политического вмешательства, инструментализации, запугивания, необоснованных проверок, уголовных преследований или искусственных оперативных ограничений. Особенно важный сигнал касается давления со стороны силовых и разведывательных структур. Европарламент прямо требует немедленного прекращения неправомерного давления на антикоррупционные институты, в частности со стороны Службы безопасности Украины", – отметил он.

"Отдельный раздел резолюции касается свободы слова и независимости СМИ. Европарламент призывает Украину обеспечивать дальнейшую поддержку свободы выражения мнений и независимости СМИ. В то же время подчеркивается, что любые ограничения, связанные с военным положением, должны быть строго необходимыми и соразмерными. А не отключать оппозиционные телеканалы от эфирного вещания", – отметил Порошенко.

"Отдельно приветствую призыв Европарламента к ужесточению санкций против России. Агрессор должен быть лишен всех ресурсов для продолжения войны, а замороженные российские активы должны работать на восстановление Украины", – отметил он.

"Также рад, что в резолюцию включена инициатива нашей команды призвать государства-члены ЕС быстрее поставлять Украине оружие, боеприпасы, системы ПВО, ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Отдельно упомянута и необходимость передачи Украине дальнобойных ракет Taurus", – подчеркнул он.

"Европейский парламент еще раз подтвердил: путь Украины к победе, справедливому миру и полноправному членству в Европейском союзе необратим. Наша задача — выполнить свою часть работы, укрепить демократию, верховенство права и единство украинского общества. Украина была, есть и будет частью объединенной Европы", — отметил Порошенко.