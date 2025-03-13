Европа способна взять на себя большую часть защиты Украины и имеет факторы сдерживания Путина. Интервью с Мережко

Процесс поиска путей мирного урегулирования в Украине значительно ускорился, особенно после переговоров в Саудовской Аравии между Украиной и США. Наша страна выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продолжено по взаимному согласию сторон и подлежит принятию и одновременному исполнению Российской Федерацией. Обе делегации согласились назначить свои переговорные команды и немедленно начать переговоры о достижении устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Украинская делегация подтвердила, что в мирный процесс должны быть вовлечены европейские партнеры, на которых больше всего, что и будет возложено выполнение гарантий безопасности в отношении Украины.

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Сразу же после появления результатов американо-украинских переговоров президент Франции Эммануэль Макрон призвал начать разработку "плана по определению надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Своими мнениями о вариантах гарантий безопасности для Украины в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

– Параллельно с переговорами в Джидде состоялась встреча в Париже – инициатива Франции и Великобритании по объединению стран в так называемую "коалицию желающих" для защиты Украины путем создания сил безопасности и сдерживания, чтобы отразить в Россию стремление к новому вторжению. Европейцы рассматривают этот контингент как основополагающий элемент гарантий безопасности после мирного соглашения. На фоне результатов переговоров между Украиной и США Эммануэль Макрон призвал перейти к более активному планированию гарантий безопасности для Украины в случае заключения "мирного соглашения", чтобы сделать крепкий мир реальностью.

К слову, в Париже присутствовали представители 34 стран. В основном речь идет о государствах-членах ЕС и НАТО, но не только. В частности, присутствовали представители Австралии, Новой Зеландии и Японии. В то же время США на мероприятии представлены не были.

– Я считаю, что это интересная идея, ее следует рассматривать. Европейские страны хотят показать, что они способны взять на себя большую часть работы по защите Украины после вступления в силу перемирия. Я так понимаю, это будут преимущественно страны НАТО, но минус Соединенные Штаты. К слову, это подтверждается и пунктом заявления этого саммита, где участники встречи сошлись во мнении, что гарантии безопасности Украины "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей". Такие гарантии должны быть "надежными и долгосрочными, а также сопровождаться постоянной поддержкой украинской армии". То есть так оно выглядит.

Дело в том, что гарантия безопасности, это психологический вопрос, это главный сдерживающий фактор. Насколько это реально удержит российского диктатора Путина, тем более что американцы говорят о том, что европейцы не будут прикрыты пятой статьей Вашингтонского договора? Это ключевой вопрос, на который следует отвечать, когда мы рассматриваем любые варианты, кроме НАТО. Ведь сегодня именно НАТО - действительно то, что сдерживает Путина. Относительно других вариантов здесь проблематично.

Вариант "коалицию желающих" стоит того, чтобы над ним достаточно сильно задуматься, потому что здесь, знаете ли, сдерживающим фактором может быть наличие ядерного оружия у главных участников – Франции и Великобритании. Это немаловажный момент, который по крайней мере заставит россиян задуматься. Не случайно после того, как Макрон предложил ядерную защиту для всей Европы, в Кремле началась фактически истерика. Значит боятся, а значит, европейцы могут это использовать, а в перспективе, возможно, и по защите Украины.

Положительно и то, что эта коалиция будет состоять из многих стран. Сейчас, кажется, уже около 20 готовы предоставить своих солдат для миссии безопасности. Разнообразие стран показывает, что коалиция достаточно велика и устойчива. Это большой плюс, потому что НАТО 32 страны, а здесь уже два десятка стран. И на Путина это произведет впечатление, как и надеюсь на Трампа, который увидит, что Европа обладает способностью к реальному объединению и представляет собой силу, с которой нужно считаться. Потому это шаг, я считаю, в очень правильном направлении.

Важно, что происходит некая опасная субъективизация Европы под эгидой Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Я уверен, к этой инициативе присоединится и Фридрих Мерц, который скоро станет канцлером Германии. То есть, Европа в этом плане просыпается и создает свои гарантии безопасности для Украины. Это очень важный, положительный шаг.

– В Швейцарии разработали план для Украины по линии разграничения и размещения миротворческих сил. Документ подробно описывает шаги и технические аспекты прекращения огня на фронте протяженностью более 1200 км. Страны, предоставляющие свои войска, должны быть согласованы как с Украиной, так и с Россией. План представил Женевский центр политики сохранности.

– Этот план очень напоминает соглашение о перемирии между Южной и Северной Кореями. Ничего принципиально нового в нем нет. Реализовать на практике такой подход будет очень сложно. Например, речь идет о миссии, которая будет действовать под мандатом ООН, наблюдатели которой и будут контролировать соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Но ведь Россия, как постоянный член Совбеза, может заблокировать решение, которое ему не понравится.

Учитывая большую длину линии фронта, которую мы имеем сейчас, привлечения около 5000 гражданских и полицейских для патрулирования этой буферной зоны и до 10 000 иностранных военных, что предусмотрено проектом Женевского центра политики безопасности, очень мало. Такое количество просто физически не сможет реально и эффективно проконтролировать происходящее на линии разграничения.

– Россияне сейчас категорически против, чтобы европейцы направили свои войска в Украину. При этом, как отмечают западные СМИ, Кремль может рассмотреть присутствие военных КНР на линии разграничения. На ваш взгляд, насколько такой вариант может быть реализован?

– Прежде всего, перспектива того, что на территории Украины появится миротворческий контингент, она достаточно далека, потому что мы не прошли основные этапы. Даже сегодня нет какой-то четкой перспективы начала переговоров между Украиной и Россией относительно перемирия. То есть, еще не известно, произойдет ли это вообще, будет ли какой-то результат в виде какого-то соглашения или взаимопонимания.

Что касается идеи участия китайских военнослужащих в таком миротворческом контингенте, если, конечно, до этого дойдет дело, то это, честно говоря, довольно интересная идея, которую следует по крайней мере рассматривать. Потому что мы понимаем, что Путин боится только двух стран – Соединенные Штаты и Китай. И обеспечить безопасность Украине могут, собственно, эти страны.

Представим себе ситуацию, которая очень реальна, что российские войска нарушают перемирие, что они постоянно делали во время существования так называемых Минских договоренностей. То есть это такой сценарий, который очень реален. И вопрос в том, что российские войска вряд ли смогут, скажем так, наносить вред китайским военнослужащим, учитывая, что Путин боится Китай, зависим от него. Теоретически, какая-то гарантия в этой идее все-таки присутствует. Но я не считаю, что это реальная и практичная идея. Потому что Китай вряд ли согласится на это, ведь рассматривает себя как союзника России, как стратегического партнера.

Понятно, что Путин может продвигать эту идею через разные страны и организации, но опять же он будет продвигать любую идею с его стороны, которая будет направлена на решение одной задачи и реализацию единой цели – уничтожение Украины.

– Одним из результатов американо-украинской встречи в Джидде является то, что соглашение по украинским недрам будет подписано. Президент США Дональд Трамп говорит, что присутствие американского бизнеса, американских инвесторов на территории Украины будет уже означать автоматическую безопасность и россияне об этом будут знать и это будет их сдерживать. Госсекретарь США Марко Рубио также отмечает, что это соглашение – большой сдерживающий фактор для россиян, а президент Польши Анджей Дуда вообще говорит, что никаких миротворцев не нужно, если Украина заключит соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

– Здесь есть два аспекта, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, я отношусь очень положительно по поводу присутствия американского и вообще западного капитала на нашем рынке. То есть, это действительно определенная гарантия не только экономического развития нашей страны, при условии, что она будет происходить на взаимовыгодной основе. Можно назвать это и гарантией нашей безопасности, но, к большому сожалению, не стопроцентной.

Во-первых, говорить о том, что это будет сдерживающим фактором, можно только после того, когда американские компании начнут добычу полезных ископаемых. Что может произойти только после окончания боевых действий, после завершения войны, в сущности. К тому моменту я сомневаюсь в том, что американские компании отважятся начать этот процесс. То есть, это вопрос далекой перспективы, а нас интересуют гарантии безопасности нашего выживания именно сейчас. Во-вторых, мы знаем примеры истории внешней политики, что присутствие американского капитала не является стопроцентной гарантией защиты той страны, где находятся такие компании. Поэтому, хотя в принципе я поддерживаю эту идею развивать экономические отношения с США, но считать присутствие американского бизнеса на нашей территории гарантией нашей безопасности, я бы не решился.

– Еще одно предложение недавно прозвучало от премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину без членства нашей страны в Альянсе. Мол , если Россия после установления перемирия снова нападет, давайте активизируем эту статью в защиту Украины.

– Я считаю, что это довольно интересная и креативная идея, которая заслуживает, по крайней мере, то, чтобы ее обсуждать. Но даже с точки зрения логики статья пятая может распространяться только тогда, когда государство уже является членом НАТО.

Но важно, что это вообще обсуждается. Хотя опять-таки самый простой вариант и самый дешевый со всех точек зрения – это просто предоставить Украине полноправное членство в НАТО. Конечно, есть несколько стран, которые пока настроены скептически, но я уверен в том, что если подавляющее большинство, и в том числе ключевые государства, наиболее мощные в военном плане государства-члены НАТО, будут выступать за членство Украины в НАТО, то даже те деструктивные страны, которые сейчас выступают против этого, будут вынуждены поддержать общее решение.