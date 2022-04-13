'Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать': Гайдай выступил с обращением к жителям Луганщины

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай призвал украинцев, живущих в области, срочно эвакуироваться – пока есть возможность. Он подчеркнул, что оккупанты продолжают накапливать технику под городом Рубежное.

Соответствующее сообщение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, 13 апреля не удалось согласовать ни одного гуманитарного коридора, так как российские войска нарушают "режим тишины".

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем ​​напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов", – подчеркнул он.

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Гайдай констатировал, что многие жители Рубежного из центральных районов города выехать просто не успели – теперь они "терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию".

"При первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горской общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Каждый день выезжают и жители Кременной. Утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города", – отметил глава ОВА.

Места сбора для эвакуации:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: ул. Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщину с двухлетней дочерью, фото которой с номерами телефона на спине разлетелось по всему миру, нашли журналисты. Украинцам удалось спастись от оккупантов и эвакуироваться во Францию.