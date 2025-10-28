'Этого никогда не звучало': у Орбана дали заднюю по признанию санкций против нефтяных компаний РФ 'ошибкой'

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что журналисты итальянского издания La Repubblica "приписали" Виктору Орбану слова о том, что санкции США против нефтяных компаний России являются ошибкой. По его словам, премьер не делал таких заявлений, а газета исказила смысл его ответа.

Об этом Балаш Орбан написал на своей странице в Facebook. Он обвинил журналистов в "сознательной политической манипуляции", которая, по его словам, имеет целью "поссорить миролюбивых лидеров". Также на интервью отреагировало венгерское посольство в Риме, заявив, что публикацию сопроводили неправильным заголовком, который не соответствует содержанию высказываний премьера.

Опровержение и реакция

Советник Орбана подчеркнул, что премьер не называл санкции президента США Дональда Трампа "ошибкой". В ответ на вопрос журналиста об оценке новых ограничений Виктор Орбан лишь отметил, что планирует обсудить этот вопрос во время визита в Вашингтон, ведь Венгрия, по его словам, в значительной степени зависит от российской нефти и газа.

После реакции венгерской стороны сайт 444.hu заметил, что La Repubblica отредактировала письменную версию интервью. В частности, из вопроса журналиста убрали слова о том, что "Трамп допустил ошибку", на которые Орбан якобы ответил согласием. Итальянская редакция не предоставила официальных объяснений относительно этих изменений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о намерении посетить Вашингтон, чтобы убедить Дональд Трамп отменить санкции против российских нефтедобывающих компаний, которые, по его мнению, вредят венгерской экономике.

Венгерский премьер подчеркнул, что в результате санкций США цены на энергоносители в его стране "взлетят до небес", что повлечет дефицит запасов. На вопрос, не пошел ли Трамп "слишком далеко, совершив ошибку", премьер Венгрии ответил: "С венгерской точки зрения, да. Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии". Орбан подчеркнул, что его страна очень зависит от энергоносителей страны-агрессора России.

