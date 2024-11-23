'Это зависит от многих вещей': Зеленский сказал, когда будут возможны переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом будут возможны после его инаугурации. Точной даты встречи нет, поскольку это зависит от многих факторов.

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Такое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами на 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine". Он также отметил, что подготовительные встречи могут состояться до инаугурации, однако основные переговоры должны начаться после того, как Трамп официально вступит в должность.

"Я не знаю, когда будут встречи, у меня нет дать… это зависит от многих вещей – не только от графиков, но и от легитимности проведения соответствующих встреч. Если мы хотим встречи, на которых решаются какие-то вопросы, для этого должны быть соответствующие законодательные возможности, пройдена инаугурация. Если у нас будут какие-нибудь подготовительные встречи, они могут быть до инаугурации. Вопрос только в этом", – сказал Зеленский.

Президент также обратил внимание, что переговорный процесс между Украиной и США уже начался на уровне команд и подчеркнул важность поддержки устойчивого союза между двумя странами.

"Нам очень важно для всех этих встреч, которые очень важны для Украины... не дать возможность тем или иным волнам, окружением поссорить Президента Украины и избранного президента США. Это очень важно, потому что желающих очень много. Россия не заинтересована, чтобы этот союз был крепким и вообще был", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при президентстве Трампа война "завершится быстрее". По словам украинского лидера, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – тот услышал позицию Украины и ничего не имел против.

Дональд Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для Вашингтона. Главным приоритетом для Трампа могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

Со своей стороны, в МИДе отметили, что победа Трампа может стать важным шагом к миру и дополнительным шансом для ускорения мирного процесса.

В то же время, некоторые эксперты считают, что Трамп может предложить неожиданное решение для урегулирования войны в Украине, в частности передать Украине ядерное оружие.