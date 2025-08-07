'Это является сильным сигналом нашей солидарности': глава МИД Румынии прибыла в Киев и посетила 'Охматдет'. Фото

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою 7 августа прибыла в Киев с визитом, во время которого посетила ряд важных объектов, в частности детскую больницу "Охматдет", пострадавшую от российского ракетного удара. Свою поездку Цою начала именно с почтения памяти жертв атаки на "Охматдет", которая состоялась ровно год назад.

Она назвала обстрел больницы жестоким и преднамеренным военным преступлением, которое шокировало международное сообщество. Об этом Цою написала в своем аккаунте в соцсети Х.

"День начался с посещения детской больницы "Охматдет" в Киеве, через год после того, как она была намеренно и жестоко атакована силами Российской Федерации. Это было ужасное военное преступление, которое всколыхнуло мир и которое не останется безнаказанным. Как мать, я не могу выразить словами, насколько сильно я переживаю эти циничные нападения. Видеть этих невинных детей на лечении, некоторые из которых от очень тяжелых болезней, еще раз показало мне, что украинцы – сильный и стойкий народ", – отметила она.

Также она посетила Школу супергероев, работающую при Национальном институте рака. Цою поделилась восторгом от решимости детей не прерывать обучение, несмотря на сложное лечение, и отметила важную роль фонда первой леди Елены Зеленской в поддержке таких инициатив.

"Я выразила свое искреннее восхищение и наилучшие пожелания всем этим супергероям, которые учат нас никогда не сдаваться. Это показало мне, что именно за это борются украинцы: за благополучие своих детей, за их свободу, за их будущее. Румыния будет продолжать поддерживать Украину в их законной борьбе", – резюмировала Цою.

В Киеве, во время обстрелов страны-агрессора России, медики пересадили органы умершей девочки трем детям. 4-летнего ребенка доставили из Житомирской области в Охматдет, но 10 июля врачи констатировали смерть головного мозга маленькой пациентки. Ее родители дали согласие на трансплантацию сердца, печени и почек.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в частности полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

