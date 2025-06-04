'Это войдет в историю': сенатор США сравнил операцию 'Паутина' с уничтожением бен Ладена

Украинская спецоперация "Паутина" заслуживает места в учебниках по истории рядом с самыми дерзкими военными рейдами последних десятилетий. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь сравнил ее с ликвидацией лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена и израильской операцией с использованием пейджеров.

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Сенатор также отметил мастерство, решительность и эффективность украинских Сил безопасности. Об этом пишет Politico.

Эти удары, по словам Блюменталя, противоречат "ложному нарративу о том, что Украина проигрывает войну" и могут изменить ход событий в Вашингтоне в пользу увеличения помощи Украине.

"Они могут наносить удары по авиабазам за 4000 миль от Украины; они могут наносить удары где угодно", – сказал Блюменталь.

"Уже только по мастерству и дерзости этих атак это будет наравне с рейдом Соединенных Штатов против Осамы бен Ладена и операцией с пейджерами Израиля как одно из крупнейших военных достижений последних лет", – заявил сенатор.

Блюменталь также отметил, что операция стала доказательством ловкости и решительности Украины.

В то же время, в среду украинская делегация в США проведет брифинг для сенаторов, которые рассматривают законопроект о масштабных санкциях против России и покупателей ее нефти, в частности Индии и Китая. Встречу организовал Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм. На закрытое заседание пригласили все 100 законодателей.

"Это ключевой момент в Украине - и решающее время для Сената по этому законопроекту", – отметил сенатор.

По его словам, законопроект имеет поддержку 82 сенаторов - и республиканцев, и демократов. Единственное, чего пока не хватает - это четкой позиции Белого дома. Но успехи Украины на поле боя могут изменить настроения даже самых ярых скептиков, даже Дональда Трампа.

Напомним, 1 июня этого года СБУ операцией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В частности, атакована составляющая "ядерной триады" РФ на авиабазе "Оленья", откуда российские бомбардировщики регулярно взлетали для осуществления ударов по Украине.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

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