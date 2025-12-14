'Это уже другой уровень': авиаэксперт сказал, что нужно для поражения вражеской авиации на ее аэродромах

Для поражения российской авиации непосредственно на аэродромах Украине необходимы дальнобойные ракетные системы и средства превентивного удара. Однако возможность их получения зависит от политических решений партнеров.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, поражение российской авиации на ее аэродромах означает переход на другой уровень боевых возможностей и требует дальнобойного оружия. По его словам, речь идет о применении ракет класса "поверхность–поверхность" или "воздух–поверхность" с расширенным радиусом действия.

"Это уже другой уровень, речь идет о дальнобойном оружии и средствах превентивного поражения. Фактически мы говорим об ударах по военным аэродромам ракетами класса "поверхность-поверхность" или "воздух-поверхность" с расширенной дальностью. Это, например, ракета "Мидлстрайк", способная работать на глубину до 600 км", – пояснил эксперт.

Кроме этого, Храпчинский назвал TAURUS, Storm Shadow и ATACMS. Эксперт отметил, что европейские партнеры обсуждают возможность предоставления дополнительных средств поражения для усиления возможностей Украины наносить дальнобойные удары по территории России.

Авиаэксперт отметил, что для эффективного противодействия авиации страны-агрессора России,Украине необходимы дальнобойные ракеты класса "воздух–воздух", способные поражать цели вне прямой видимости на расстояниях более 200 километров.

По его словам, к таковым относится MBDA Meteor, которая совместима лишь с самолетами Gripen и Rafale, тогда как истребители F-16 оснащаются ракетами AIM-120 серии D с дальностью до 185 километров.

Однако эксперт предостерегает, что на фоне дискуссий по условному мирному плану, принятие решений о предоставлении стратегических ударных систем может "оказаться на паузе".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 декабря на военном аэродроме "Кача", что неподалеку от Севастополя в оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Там украинские дроны попали и, соответственно, уничтожили российский военно-транспортный самолет Ан-26.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!