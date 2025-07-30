Увольнение Думы – это завершение эпохи 'теневого менеджмента' в АРМА, – журналист

Кабинет министров Украины уволил Елену Думу с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Накануне она подала заявление об увольнении, которое правительство оперативно удовлетворило. Формальным основанием стала реформа агентства, недавно подписанная президентом Зеленским. Но на самом деле за этим решением могут стоять серьезные подозрения в непрозрачности, конфликтах интересов и коррупционных схемах, сопровождавших ее пребывание в должности.

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Об этом пишет журналист Сергей Лямец, сообщает издание"УНИАН".

"На протяжении этой интересной деятельности она регулярно рассказывала об успешных реформах АРМА. Что никогда еще не было такого процента жиров в масле. Что никогда не было такой эффективности и прозрачности. На самом деле ничего такого не было, а была определенная "крыша", – пишет он.

По словам Лямца, Дума была не самостоятельной фигурой, а "зиц-председателем" – формальным руководителем, который выполнял волю кулуарных влиятельных групп. Агентство, которое под ее руководством должно было заниматься арестованным имуществом в интересах государства, стало закрытой структурой, где вращались активы на миллиарды долларов. Но почти без выгоды для бюджета.

Согласно официальным отчетам, в 2024 году в управлении АРМА находилось более 120 тысяч помещений, тысячи автомобилей, катеров, сельхозтехники и даже предприятия и бренды общенационального масштаба. Общая оценка имущества составляет около 52 миллиардов гривен. Но при этом государство получило лишь 1,5 миллиарда гривен дохода. Это менее 3% от стоимости активов. Это ниже даже уровня инфляции.

Счетная палата в своем отчете констатировала, что АРМА до сих пор не создала системы учета активов, не обеспечила надлежащего контроля за их сохранностью, а 80% судебных решений о передаче имущества не были выполнены. Более 39 миллиардов гривен активов остались вне управления. А дополнительные 6 миллиардов – вообще не использованы.

На этом фоне журналистские расследования подсветили связи АРМА с теневыми фигурами. Одна из таких – Вадим Грона, которого называли неофициальным куратором агентства. Он занимался "решением вопросов", пока сама Дума отчитывалась о "невиданной эффективности". Другое расследование показало, как арестованное имущество передавали в управление мужу вице-премьера, что стало основанием для открытия уголовного производства. Но это лишь верхушка айсберга.

"Я предполагаю, что реальная доходность намного выше. Просто она рассеивалась по карманам других лиц, которые, собственно, поддерживали пребывание Елены Думы на посту главы АРМА", – пишет Лямец.

Кроме того, в экспертной среде активно обсуждается законопроект о продаже арестованного имущества, который мог бы окончательно легализовать действующую схему: через уголовное производство имущество переходит к АРМА, обесценивается и затем продается "своим" по заниженным ценам. Если суд впоследствии признает бывшего владельца невиновным, то ему просто возвращают средства. По словам Лямца, все это лишь поверхностная картина. Многие факты остаются за пределами публичного пространства. Но уже сейчас очевидно, что отставка Елены Думы – это либо попытка избежать правовых последствий, либо признание системного кризиса внутри агентства.

Как сообщалось, Елену Думу уволили с должности главы АРМА. Будет запущен новый конкурс для отбора руководителя. До этого Дума заявила, что написала заявление об увольнении с должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить ее заявление.