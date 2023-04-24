'Это стало бы усилением НАТО': Литва требует конкретики о вступлении Украины в Альянс

Литовский лидер Гитанас Науседа остается убежденным сторонником вступления Украины в Североатлантический альянс. На фоне приближения очередного саммита НАТО в Вильнюсе он призвал союзников по Блоку разработать и предоставить Киеву конкретные механизмы на этом пути.

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Слова президента передает литовское агентство Delfi. Науседа считает, что члены Альянса должны перестать давать "заезженные" обещания украинскому народу и откинуть ментальное убеждение, что расширение НАТО за счет Украины станет бременем для них.

"Вместо того чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины. Украинская армия сегодня имеет такой опыт и получила такое крещение на поле боя, каких не имеют никакие другие европейские вооруженные силы", – подчеркнул президент Литвы.

Более того, Науседа добавил, что включение Украины в состав Североатлантического блока усилит последний в разы. Поэтому Альянсу стоит способствовать этому членству.

Напомним, что Киев ожидает от НАТО конкретных шагов по реализации вступления в этот Блок уже в ходе ближайшего саммита в Вильнюсе.

"Каких шагов мы ожидаем? Шагов вперед. Именно шагов. И очень конкретных. Мы хотели бы понимать для себя, для нашего государства, для нашего общества, что Украина будет в НАТО. Мы об этом начали говорить с господином генеральным секретарем. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся", – обозначил президент Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что предметный разговор о вступлении Украины в НАТО состоится сразу после завершения войны с РФ. Наша страна способна соответствовать всем стандартам члена Альянса при условии, что целиком восстановит свой суверенитет.

Кроме того, он подчеркнул готовность партнеров по НАТО разрабатывать план многолетней поддержки Украины. Программа должна усилить оборонные способности нашей страны, укрепить ВСУ и помочь перейти с советского военного оборудования на натовское.

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