В окружении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пытаются убедить американцев, что якобы так называемые дальнобойные санкции Украины по российским НПЗ являются одним из факторов энергетического кризиса в мире. Напомним: топливный кризис начался весной текущего года после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив из-за военных действий США. Удары украинских защитников по российским НПЗ практически не повлияли и не могли повлиять на этот кризис, поскольку на Западе, в том числе и в США, торговля российской нефтью и нефтепродуктами запрещена санкциями.

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Но об этом посол США в НАТО Мэтью Витакер дипломатично "забыл". В эфире Fox News он заявил, что война в Украине должна закончиться, поскольку именно украинские удары по военной технике агрессоров "обрушили" энергетические рынки.

Что сказал Витакер

"Конечно, сокращение мощностей на мировых энергетических рынках, как то, что произошло, когда украинцы начали наносить удары по России, оказывает давление на рынок дизельного топлива и нефти в целом. Эта война должна закончиться, и президент Трамп абсолютно прав, (когда говорит), что 30 тысяч или более человек, гибнущих ежемесячно на поле боя, – это тоже должно закончиться", – заявил главный представитель США в НАТО.

По его словам, "это действительно война, у которой может иметь только дипломатическое решение". И ее завершение якобы сразу же положительно повлияет на преодоление мирового энергетического кризиса.

В данном случае Витакер лишь повторил слова министра финансов США Скотта Бессента, который также возложил на Украину ответственность за энергетический кризис в мире, но сделал это раньше и более нагло.

Что сказал Бессент

По словам министра финансов США, глобальный энергетический рынок испытывает давление, поскольку Украина решила подрывать российские энергетические активы и продукты переработки.

"Мы сейчас переживаем энергетический шок из-за войны в Украине, потому что, знаете, Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и продукты переработки. Следовательно, это создает давление на рост цен на мировом уровне", – отметил Бессент.

Американец все же упомянул конфликт в Иране, но последний, по его словам, лишь дополнительно влияет на ситуацию на энергетическом рынке.

Украинские удары по НПЗ противника

Длительная кампания украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре действительно вызвала системные проблемы в нефтегазовом секторе РФ. По данным Института изучения войны, в 2026 году Украина существенно увеличила частоту, дальность и интенсивность атак по российским объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский называет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам частью стратегии по уничтожению ресурсов, обеспечивающих ведение войны РФ против Украины. По его словам, украинские силы целенаправленно атакуют объекты, приносящие России средства для продолжения агрессии, а не мирное население.

Зеленский подчеркивает, что среди целей украинских операций – НПЗ, танкеры российского теневого флота и другие объекты, связанные с военной инфраструктурой РФ.

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