Сегодня, 24 декабря, Президент Украины подписал Закон о финансовой инклюзии.

Это решение — не о банках.

Это решение — о людях.

Про мільйони українців, які роками залишалися поза нормальною банківською послугою:

жителів сільських територій,

ветеранів та їхні родини,

людей з інвалідністю,

мешканців прифронтових та деокупованих громад,

де банківська інфраструктура або відсутня, або фізично недоступна.

Там, куди не доїжджає відділення.

Там, куди не доходить базова фінансова послуга.

Там, де люди мають ті самі права, але значно менше можливостей.

Закон про фінансову інклюзію покликаний це змінити.

Він відкриває шлях до доступних, простих і реальних фінансових сервісів для понад 5 мільйонів громадян, які сьогодні цієї послуги фактично не мають.

Хочу щиро подякувати всім, хто підтримав цей закон і зробив його можливим:

Міністерству у справах ветеранів і особисто міністерці #Наталії_Калмиковій — за принципову позицію та підтримку ветеранів не на словах, а через системні рішення.

Міністерству соціальної політики і особисто #Денису_Улютіну — за фахову роботу й партнерство.

Прем’єр-міністру #Юлії_Свириденко — за підтримку уряду і розуміння важливості цього рішення для країни.

#Президенту_України — за підпис під законом, який має реальний соціальний ефект.

Окрема подяка:

команді Національного банку України,

колегам народним депутатам, які свого часу підтримали цей закон у залі,

секретаріату профільного комітету, який проробив велику, складну і відповідальну роботу над текстом.

Це справді комплексна праця великої кількості людей.

Для мене особисто, як одного з ініціаторів і провідників цього законопроєкту, це момент щирої радості й відповідальності водночас. Ми пройшли довгий шлях — і зробили важливий крок.

Але я чітко розумію:

підписаний закон — це лише початок.

Попереду:

пошук реального, добросовісного ліцензіата,

практичне впровадження норм закону,

контроль, щоб фінансова інклюзія не залишилась на папері.

Ми, як народні депутати і як Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, будемо супроводжувати цей процес, працювати з ліцензіатами і добиватись того, щоб ця послуга стала дієвим і якісним інструментом для людей.

У 2026 році роботи буде багато.

І я докладу максимум зусиль — своїх і своєї команди, щоб цей закон запрацював так, як він був задуманий.

Бо фінансова інклюзія — це не привілей.

Це норма для сучасної, справедливої держави.