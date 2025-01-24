'Это просто позорное судилище': депутаты 'ЕС' заявили в суде о готовности взять на поруки генерала Галушкина

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" готовы взять на поруки бригадного генерала Юрия Галушкина и других офицеров ВСУ. Уже подписано подписали соответствующие ходатайства.

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Об этом сообщил Михаил Бондарь в перерыве заседания Печерского суда, пишет eurosolidarity.

"Я уже написал ходатайство взять господина генерала на поруки. И Николай Величкович. Я здесь видел нескольких граждан, которые тоже подписывали поруки. И генералы подписывали, и наши политические пленники, вернувшиеся из плена, тоже подписывали", – сказал Бондарь.

"У власти уже начались выборы, они убирают тех людей, которые имеют другое видение, которые понимают, что не так должен быть президент во время войны в этом государстве. Да, ошиблось большое количество граждан Украины, доверив Зеленскому быть президентом. Он очень хочет удержаться и на второй срок со своими 5-6 "эффективными менеджерами". Для этого ему нужно номер один – дискредитировать военных, защищающих", – считает народный депутат.

"Если мы дадим возможность им дискредитировать, то им будет уже очень легко рядового украинца, который где-нибудь захочет выйти и протестовать против этого произвола, будет гораздо легче это сделать. Потому что мы знаем, что такое военная семья, что такое братство, и поэтому мы здесь пришли поддержать наших военных", – говорит Михаил Бондарь.

"Это – заказ именно по тем военным, по тем генералам, которые непосредственно участвовали в остановке российской агрессии. Меня удивляет, что сегодня человек, который должен защищать военных, военный так называемый омбудсмен – он молчит, нет никакой реакции. И это очень удивительно. Потому что это ее работа – быть на суде, слушать, высказывать свои замечания, свои ходатайства, потому что именно это ее работа защищать военных независимо от их звания и должности", – отметил народный депутат Николай Величкович.

"Я считаю, что это просто позорное судилище, ребята звонят из передка, с нуля и спрашивают, что происходит. Я только что буквально приехал с Черниговщины, встречался с военными, и они выражают свое возмущение потому, что сейчас происходит здесь, в Печерском судилище и вообще по тем офицерам, которые в 2022 году и еще до 2022 года, 2014-2015 годы активно участвовали. в остановке российской агрессии", – говорит депутат.

"Дискредитация военных – это удар под дыхание любому служащему военному, это удар в спину любому офицеру, принимающему решение. Офицеры, принимающие решения, не сидят в кабинетах, они понимают, что их решения – это жизнь и здоровье не только военных, но и тех, кто в тылу, нас с вами. Поэтому очень важно, чтобы общество защитило военных, защитило то, что они принимают решения в условиях жесткого противостояния, жизни и смерти. Наша задача помочь выстоять им, чтобы любой офицер знал, что его решение это защита общества. А мы как политики, как общество, как журналисты, как любые обычные граждане должны им дать эту уверенность", – отмечает Величкович.

Ранее фракция "Европейская Солидарность" призвала провести внеочередное заседание комитета по нацбезопасности и обороне и закрытое заседание ВР из-за арестов военных командиров. "ВСУ – гарант сохранения украинской государственности, а нынешние атаки на Армию демотивируют солдат и офицеров, связывают руки командирам среднего звена перед принятием решений. Фактически это месседж всем командирам: каждого из них за трудные решения, без которых невозможна война, могут подвесить на крючок уголовных дел и заключить в тюрьму с космическими залогами", – заявили в "ЕС".