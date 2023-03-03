'Это произойдет очень быстро': ЕС планирует в течение недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы – FT

Почти все страны Евросоюза согласовали план быстрого обеспечения армии Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами. Вооружение может быть передано в течение нескольких недель.

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Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники в ЕС. По словам одного из собеседников издания, все страны ЕС, кроме Дании, а также Норвегия присоединились к проекту совместных закупок амуниции.

"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросе дней, недель, а не месяцев", – сказал представитель ЕС.

План обеспечения Украины боеприпасами был обсужден 2 марта постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе. Он предусматривает выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

Затем ЕС должен провести ускоренные переговоры с ключевыми промышленными поставщиками в Европе, отметил источник. Производителей снарядов 155 мм на территории ЕС – 12, также есть мощности в Норвегии.

Предварительно, в краткосрочной перспективе странам ЕС компенсируют до 90% стоимости боеприпасов. Впоследствии уровень компенсации будет снижаться до среднего текущего показателя – около 40%.

Также будет создана рабочая группа, которая будет размещать заказы для замены боеприпасов. ЕС также будет помогать оружейным компаниям наращивать производство, в частности и за счет инвестиций в новые заводы.

Ожидается, что министры обороны Евросоюза доработают план на следующей неделе перед встречей лидеров ЕС 23-24 марта.

Снижение запасов боеприпасов вызывает обеспокоенность в ЕС, поскольку с обеих сторон войны в Украине их расходуется десятки тысяч каждый день.

Хотя Вооруженные силы Украины используют боеприпасы более эффективно, но все же это происходит быстрее, чем может производить Европа. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта США должны объявить о новом пакете помощи для Украины. Ожидается, что он будет состоять преимущественно из боеприпасов. Также в пакет войдут мостоукладчики – бронемашины для преодоления воды или препятствий в бою.