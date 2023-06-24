'Это признаки крушения режима Путина': в ГУР прокомментировали 'поход' Пригожина на Ростов и Воронеж

Бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж являются признаками крушения режима президента страны-агрессора Владимира Путина. Кроме того, "военный переворот" стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL. "То, что сейчас происходит на территории так называемой РФ, это признаки краха режима Путина и закономерные внутренние российские конфликты, которые являются прямым следствием полномасштабного вторжения преступного режима Путина в Украину", – сказал Юсов.

Представитель ГУР также не исключил, что нынешние события в стране-агрессоре могут перерасти во что-то большее, чем традиционные разборки между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Любые события имеют всегда несколько сценариев развития, и обычно один из этих сценариев может быть такой, но сейчас, поскольку это именно внутренний российский конфликт, то, конечно, Украина следит за происходящими в государстве агрессора событиями и будет принимать соответствующие меры для защиты собственного суверенитета и продолжения деоккупации наших земель", – прокомментировал Юсов.

По его словам, история Московии и других стран, которые вели захватнические войны, уже знает подобные примеры.

В то же время наибольшей пользой для населения России было бы прекращение военных преступлений и оккупации Украины.

"Если говорить об интересах местного населения этой территории, то наибольшим интересом является отсутствие агрессивной войны и возвращение к сосуществованию со свободным миром и цивилизованными государствами в мирном режиме", – сказал Юсов.

Он добавил, что в настоящее время в ГУР не будут давать более подробные комментарии относительно внутренней ситуации в РФ, и подчеркнул, что задача украинских Сил безопасности и обороны – это восстановление суверенитета Украины.