'Это преступление, за которое каждый причастен к сфабрикованному делу будет наказан': в 'ЕС' отреагировали на домашний арест Прокопива

Заместителю председателя КГГА, главе фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Владимиру Прокопову избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца Ему выдвинули подозрение в организации схемы по незаконной переправке военнообязанных в Европу.

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"Евросолидарность" считает дело против Прокопива сфабрикованным, а судебное решение о его домашнем аресте – попыткой запугать оппозицию в рамках зачистки политического поля.

"Власть стремительно ведет страну к диктатуре, – об этом заявила фракция "ЕС" в Киевсовете. "Сегодняшнее судилище над главой фракции "Европейской Солидарности" в Киевсовете Владимиром Прокоповым, которое состоялось в Голосеевском районном суде Киева, – это яркая демонстрация полного отсутствия правосудия в стране. круглосуточного домашнего ареста за обеспечение города средствами первой необходимости во время войны – это преступление, за которое каждый причастный к этому сфабрикованному делу будет наказан", – отмечают в "Евросолидарности".

"Трубицину, Одарченко, Дмитруку и другим коррупционерам власти – открытую границу, а Прокопиву из "ЕС" домашний арест. запугать оппозицию в рамках зачистки политического поля страны", – считают в партии.

"На фоне абсолютно абсурдных санкций и политически мотивированных дел против лидера "ЕС" Петра Порошенко власть стремится послать сигнал всем партийцам на местах – под репрессиями будут все, чтобы запугать и окончательно похоронить местное самоуправление". взять столицу под контроль. В случае отказа обещали репрессии.

"Суть обвинений катастрофически абсурдна. Представьте: в целом по системе путь выехали 15711 человек, поданных всеми органами власти в адрес Администрации Госпогранслужбы. Из них 579 подавало этнополитики и свободы совести, 61 – МОН, 19 – Минагрополитики и 16 – Минэкономики. И только один водитель, который не контактировал с Прокоповым вообще, а потому мотив отсутствует, стал причиной подозрения лидеру фракции ЕС в Киевсовете", – отмечают в "ЕС".

"Можно только представить, на каком крючке сегодня оказались все чиновники разных уровней, которые имели право вносить людей в систему "Путь", после этого прецедента, которую насаждает власть – это страх. действующую властную верхушку к пожизненной власти", – предостерегает оппозиция.

"Но мы как партия Майдана хотим напомнить: Украина – не Россия. И мы не боимся.