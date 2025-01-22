'Это окно возможностей': президент Финляндии оценил, сколько времени нужно Трампу на урегулирование войны РФ против Украины

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент США Дональд Трампа располагает временем от трех до шести месяцев, чтобы добиться окончания войны в Украине. Вероятно, он стремится к заключению соглашения, подобного тому, которое было заключено на Ближнем Востоке.

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Об этом 22 января заявил президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Я думаю, хронология такова: 24 часа превратились в примерно от трех до шести месяцев. Вероятно, это окно возможностей, с которым мы имеем дело", – сказал он.

По мнению Стубба, "оптимистической и позитивной стороной является то, что Трамп очень непреклонен в достижении мира".

"Он очевидно берет на себя много, и я бы сказал, справедливо, что касается ситуации на Ближнем Востоке – он, вероятно, стремится найти какое-то соглашение, похожее на это, для Украины. Другая положительная сторона заключается в том, что я не думаю, что американская администрация хочет потерять ее. Очень важно отметить, что это не должен быть Афганистан 2.0", – заявил президент Финляндии.

Он также добавил: следует не допустить ситуации, когда через шесть месяцев, когда соглашение о завершении войны будет заключено, "тех, кто был составителями соглашения, обвинят в том, что они фактически продали Украину".

"Итак, исходная точка для нас: нет мира в Украине без Украины и нет мира в Украине без Европы, поскольку это, по сути, также касается структуры европейской безопасности. Спешу добавить: на самом деле я думаю, что это тоже касается глобальной структуры безопасности. Поэтому что если вы сможете совершать территориальные уступки и захватывать власть, как РФ пытается это сделать, это произойдет повсюду. Так что мы действительно попадем в хаотический мир", – предостерег Александер Стубб.

Президент Финляндии также указал, что, по его мнению, ситуация на поле боя "на самом деле гораздо лучше, чем мы думаем". Россия ведет войну на истощение, однако оккупанты не движутся так далеко, как они заявляют:

"Ущерб, конечно, огромен. Я также думаю, что экономика РФ находится в гораздо, намного, гораздо худшем состоянии, чем утверждают некоторые эксперты. И с этой начальной точки, я считаю, что важно донести до мышления Дональда Трампа и его администрации, которые собираются заключить соглашение, а также Китая, который может влиять на Россию, что три ключевых принципа все еще остаются: независимость, суверенитет и территориальная целостность".

По словам Стубба, никто и никогда не должен подвергать сомнению независимое государство Украину. Также не следует сомневаться в суверенитете Украины, "чтобы решать о членстве в НАТО или ЕС".

"Территориальная целостность, я признаю, что сложнее, но я не думаю, что в этом тоже нужно уступать. Так что это сложный набор. Я не завидую администрации Трампа, но они хотят заключить соглашение в течение трех-шести месяцев. И я очень надеюсь, что Трамп выйдет из этого победителем, что он это сделает", – выразил надежду финский лидер.

Кроме того, Александер Стубб заявил, что "с некоторой точки зрения" с 1989 года многие на Западе "стали немного ленивыми", хотя история не закончилась.

"Вы можете поспорить о дате изменений? 9 сентября? Это был крах Lehman Brothers (инвестиционный банк в США, который закрутил в 2008 году. – Ред.)? Это был Brexit? Был ли первый приход Трампа к власти? Но по моему мнению, как финна, это точно было 24 февраля 2022 года. Теперь, конечно, я могу утверждать, что Россия сделала то ж самое в Грузии и в Крыму", – сказал политик.

Он добавил, что выбор заключается между многосторонним либеральным порядком, "где вы верите в международные институции, нормы и правила", и многополярным транзакционализмом, где господствует сила.

"И я не говорю это только потому, что я родом из Финляндии, но я считаю, что выбор в конце концов стоит между Ялтой и Хельсинки. В Ялте это были великие государства, победители Первой мировой войны, разделившие не только Европу и европейскую безопасность, но и мир. А в Хельсинки это была новая европейская структура безопасности с тремя ключевыми принципами, включая независимость, суверенитет и территориальную целостность. И это своеобразное напряжение, с которым мы сейчас имеем дело. Так что мир очень сложен, но я все равно считаю его управляемым", – подытожил Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп поручил специальному посланнику по вопросам РФ и Украины Киту Келлогу завершить войну в течение 100 дней. Однако, как пишет The Wall Street Journal, политический истеблишмент в США не верит, что новому лидеру удастся реализовать свои планы. Заключить соглашение с Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время предвыборной кампании, пишет газета.

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